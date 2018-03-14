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Итоговый выпуск новостей за 21:00: Визит Путина в Крым. Законопроект о нацбезопасности

Выпуск новостей 22:14, 14 марта 225 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 21:00 – Президент России Владимир Путин в среду, 14 марта, с рабочей поездкой в оккупированный Крым и Севастополь. В Комитете национальной безопасности и обороны рассмотрели новый законопроект, который должен привести систему нацбезопасности Украины к стандартам НАТО.

Также в выпуске:

Великобритания созвала экстренное заседание Совбеза ООН.

Взрыв на кладбище во Львове возле польского военного мемориала.

В Харькове разрисовали памятник УПА.

Теги: Владимир Путин Новости Украины Аннексия Крыма Выпуск новостей Великобритания Новости Киева Новости Львова Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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