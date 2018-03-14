Итоговый выпуск новостей за 21:00: Визит Путина в Крым. Законопроект о нацбезопасности
Выпуск новостей 22:14, 14 марта 225 Читати новину українською
В итоговом выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 21:00 – Президент России Владимир Путин в среду, 14 марта, с рабочей поездкой в оккупированный Крым и Севастополь. В Комитете национальной безопасности и обороны рассмотрели новый законопроект, который должен привести систему нацбезопасности Украины к стандартам НАТО.
Также в выпуске:
Великобритания созвала экстренное заседание Совбеза ООН.
Взрыв на кладбище во Львове возле польского военного мемориала.
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Источник: 24 Канал
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