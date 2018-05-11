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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Загадочная смерть моряков. Трагическое свидание в Киеве

Выпуск новостей 136 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 21:00 – на турецком судне Atlantic Harmony, которое стоит на рейде недалеко от Африканского континента, обнаружили тела двух членов экипажа из Херсона. Что стало причиной смерти сразу двух моряков пока неизвестно. Романтическая встреча на 19 этаже столичного недостроя закончилась смертью 19-летней девушки.

Также в выпуске:

Онищенко обнародовал сообщения, в которых обсуждаются назначения на различные должности в обмен на щедрую оплату.

На Черкасщине неизвестные бросили коктейль "Молотова" в витрину игорного заведения.

В школе на Днепропетровщине распылили газовый баллончик, эвакуировали почти 700 человек.

Теги: Новости Киева Выпуск новостей Жертвы Новости Херсона
Источник: 24 Канал
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Новости за 11 мая
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