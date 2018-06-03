Итоговый выпуск новостей за 21:00: Загрязнение от "Северного потока-2". Пробег в Киеве

В итоговом выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 21:00 – строительство "Северного потока-2" вызвало аномальное загрязнение Балтийского моря. В Киеве состоялся ежегодный пробег под каштанами, в этом году почти 13 тысяч человек помогали собрать средства на дорогие и необходимые аппараты для кардиологического центра.

Также в выпуске: Израиль ударил по позициям "ХАМАС" в Секторе Газы. США готовятся ввести санкции против немецких энергокомпаний, которые строят трубопровод "Северный поток-2". Страшные подробности экологического исследования Черного моря: что нашли ученые.