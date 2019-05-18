Итоговый выпуск новостей за 21:00: Зеленский извинился перед киевлянами. Ситуация на фронте
В итоговом выпуске новостей за 18 мая по состоянию на 21:00 – новоизбранный президент Владимир Зеленский обратился к киевлянам с извинениями за транспортные проблемы, которые возникнут в городе в день его инаугурации – 20 мая. Российские оккупанты на Востоке Украины не прекращают использовать тяжелое оружие, трое украинских защитников получили ранения.
Также в выпуске:
Чтят память 75-й годовщины начала депортации крымских татар – которых советская власть вывезла в среднюю Азию.
Годы оккупации превратили Крым в военную базу. За более чем 5 лет количество военных на полуострове выросло более чем в два раза.
Источник: 24 канал
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