Итоговый выпуск новостей за 22:00: Государственный долг Украины. Обвал крыши в Харькове

В итоговом выпуске новостей за 11 января по состоянию на 22:00 – в ближайшие три года Украине придется выплатить кредиторам рекордные суммы: речь идет о 48 миллиардах долларов. Треть из этой суммы страна должна погасить уже в 2019 году. На Московском проспекте в Харькове обрушилась крыша торгового павильона. Четыре человека ранены, их госпитализировали.

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