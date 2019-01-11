Итоговый выпуск новостей за 22:00: Государственный долг Украины. Обвал крыши в Харькове
В итоговом выпуске новостей за 11 января по состоянию на 22:00 – в ближайшие три года Украине придется выплатить кредиторам рекордные суммы: речь идет о 48 миллиардах долларов. Треть из этой суммы страна должна погасить уже в 2019 году. На Московском проспекте в Харькове обрушилась крыша торгового павильона. Четыре человека ранены, их госпитализировали.
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Источник: 24 канал
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