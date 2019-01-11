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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Государственный долг Украины. Обвал крыши в Харькове

      Выпуск новостей 41 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 11 января по состоянию на 22:00 – в ближайшие три года Украине придется выплатить кредиторам рекордные суммы: речь идет о 48 миллиардах долларов. Треть из этой суммы страна должна погасить уже в 2019 году. На Московском проспекте в Харькове обрушилась крыша торгового павильона. Четыре человека ранены, их госпитализировали.

      Также в выпуске:

      От 11 января вступают в силу изменения в законодательстве, отныне секс без согласия будет подпадать под статью изнасилования.

      После четырех суток поисков в Карпатах спасатели нашли пропавшего лыжника-экстремала.

      Анатолий Гриценко на съезде партии выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны.

      Крупнейшие университеты страны ушли на каникулы, чтобы сэкономить отопление.

      Теги: Новости Украины госдолг Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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