Итоговый выпуск новостей за 22:00: последствия от обстрелов Израиля. Прорыв теплотрассы

В итоговом выпуске новостей за 13 ноября по состоянию на 22:00 – от обстрелов Хамаса в Израиле пострадали 73 человека, один – погиб. Выпустили более 350 ракет по югу страны. В центре Киева авто с двумя пассажирами провалилось под землю. Провал образовался после прорыва теплотрассы.

Также в выпуске: Главный аэропорт Украины "Борисполь" оказался в мировом антирейтинге. Из-за постоянных обстрелов со стороны пророссийских боевиков и активности диверсионных групп наши воины расширили линию обороны. УПЦ МП разорвала связи с Константинополем и отказалась объединяться с другими церквями.