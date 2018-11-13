Итоговый выпуск новостей за 22:00: последствия от обстрелов Израиля. Прорыв теплотрассы
В итоговом выпуске новостей за 13 ноября по состоянию на 22:00 – от обстрелов Хамаса в Израиле пострадали 73 человека, один – погиб. Выпустили более 350 ракет по югу страны. В центре Киева авто с двумя пассажирами провалилось под землю. Провал образовался после прорыва теплотрассы.
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Источник: 24 канал
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