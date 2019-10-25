00:31
26 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ющенко насолил РПЦ. МакГрегор хочет споить Путина
      Вєсті Кремля
      21:48, 25 октября
      Вести.UA: Азаров сделал пластику. Сердючка идет в политику
      Вєсті.UA
      20:18, 25 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Нападение титушек на одесситов. Как лечить простуду

      Выпуск новостей 67 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 22:00 – на Гагаринском плато в Одессе парни спортивного телосложения напали на горожан, которые не давали вести незаконное строительство. Правоохранители в схватку не вмешались. В Украине не за горами сезон простуд. Как лучше бороться с вирусами – выясняли журналисты 24 канала.

      Также в выпуске:

      В Киеве начали подключение жилых домов к централизованному теплоснабжению.

      В Запорожье задержали злоумышленника, который накануне ударил ножом ромскую активистку Анжелику Белову.

      Птица в роуминге: орлица улетела на зимовку по необычному маршруту и разорила российских орнитологов.

      В аэропорту Харькова задержали заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко, который находился в розыске.

      blog_ava
      К Земле летит потенциально опасный астероид: видео
      25 октября
      1318
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Титушки Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 25 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Люстрація для обраних: шокуючі приклади того, як колишня влада регулярно порушувала закон
      25 октября , 23:00 Люстрація для обраних: шокуючі приклади того, як колишня влада регулярно порушувала закон
      Віталій Дейнега 49
      Главные новости: Смертельная перестрелка в Харькове, Медведчук снова летал в Москву
      25 октября , 22:33 Главные новости: Смертельная перестрелка в Харькове, Медведчук снова летал в Москву
      Андрій Шляхтін 327
      Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти
      25 октября , 21:00 Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти
      Наталя Ромашова 751
      Украина захватывает Америку
      25 октября , 20:00 Украина захватывает Америку
      Іван Яковина 370
      Почему Украину не защитил Будапештский меморандум, – интервью с экс-послом Грузии Катамадзе
      25 октября , 19:30 Почему Украину не защитил Будапештский меморандум, – интервью с экс-послом Грузии Катамадзе
      Ірина Поліщук 572
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук