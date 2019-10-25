Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Нападение титушек на одесситов. Как лечить простуду

В итоговом выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 22:00 – на Гагаринском плато в Одессе парни спортивного телосложения напали на горожан, которые не давали вести незаконное строительство. Правоохранители в схватку не вмешались. В Украине не за горами сезон простуд. Как лучше бороться с вирусами – выясняли журналисты 24 канала.

Также в выпуске: В Киеве начали подключение жилых домов к централизованному теплоснабжению. В Запорожье задержали злоумышленника, который накануне ударил ножом ромскую активистку Анжелику Белову. Птица в роуминге: орлица улетела на зимовку по необычному маршруту и разорила российских орнитологов. В аэропорту Харькова задержали заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко, который находился в розыске.