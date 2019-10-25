Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Нападение титушек на одесситов. Как лечить простуду
В итоговом выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 22:00 – на Гагаринском плато в Одессе парни спортивного телосложения напали на горожан, которые не давали вести незаконное строительство. Правоохранители в схватку не вмешались. В Украине не за горами сезон простуд. Как лучше бороться с вирусами – выясняли журналисты 24 канала.
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