Итоговый выпуск новостей за 22: 00: псевдовыборы в фейковых республиках. Кривой Рог без тепла

В итоговом выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 22:00 – В Государственном департаменте США заявили, что выборы в ОРДЛО это лишь попытка узаконить псевдореспублики. В домах более чем половины жителей Кривого Рога до сих пор нет тепла, люди начали жечь шины под горсоветом.

Также в выпуске: Генпрокуратура обвиняет бывшего мэра Харькова Михаила Добкина и его сторонников в земельной афере. По данным израильских военных, боевики группировки ХАМАС запустили около 200 ракет и сторону Израильской территории. Павловского арестовали по делу об убийстве активистки Гандзюк. 12 ноября райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.