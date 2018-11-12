Итоговый выпуск новостей за 22: 00: псевдовыборы в фейковых республиках. Кривой Рог без тепла
В итоговом выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 22:00 – В Государственном департаменте США заявили, что выборы в ОРДЛО это лишь попытка узаконить псевдореспублики. В домах более чем половины жителей Кривого Рога до сих пор нет тепла, люди начали жечь шины под горсоветом.
Также в выпуске:
Генпрокуратура обвиняет бывшего мэра Харькова Михаила Добкина и его сторонников в земельной афере.
По данным израильских военных, боевики группировки ХАМАС запустили около 200 ракет и сторону Израильской территории.
Павловского арестовали по делу об убийстве активистки Гандзюк. 12 ноября райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии