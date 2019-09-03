Итоговый выпуск за 22:00: Изменения в Конституцию. Дрогобыч приходит в себя от трагедии

В итоговом выпуске новостей за 3 сентября по состоянию на 22:00 – нардепы решили, что президент сможет решать, кто будет руководить НАБУ и ГБР. Народные избранники уже отправили соответствующие изменения на утверждение Конституционного суда. В Дрогобыче люди, которые остались без крыши над головой из-за обвала дома, достают из квартир свои вещи. Технику и мебель выносят через окна.

Также в выпуске: Петр Порошенко не пришел на допрос в ГБР из-за того, что работал в Верховной Раде. На передовой активизировались вражеские снайперы, пророссийские боевики строят новые позиции и окапываются. Угрожает ли одиозный Нестор Шуфрич свободе слова в Украине. Вашингтон выступает против продажи "Мотор Сич" китайской компании.

Источник: 24 канал