Итоговый выпуск за 22:00: Изменения в Конституцию. Дрогобыч приходит в себя от трагедии
В итоговом выпуске новостей за 3 сентября по состоянию на 22:00 – нардепы решили, что президент сможет решать, кто будет руководить НАБУ и ГБР. Народные избранники уже отправили соответствующие изменения на утверждение Конституционного суда. В Дрогобыче люди, которые остались без крыши над головой из-за обвала дома, достают из квартир свои вещи. Технику и мебель выносят через окна.
Также в выпуске:
Петр Порошенко не пришел на допрос в ГБР из-за того, что работал в Верховной Раде.
На передовой активизировались вражеские снайперы, пророссийские боевики строят новые позиции и окапываются.
Угрожает ли одиозный Нестор Шуфрич свободе слова в Украине.
Вашингтон выступает против продажи "Мотор Сич" китайской компании.
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