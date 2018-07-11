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Ivan Navi презентовал новый клип на зажигательную песню: видео

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Ivan Navi: презентация нового клипа "Це вона/ Зірка"
Ivan Navi: презентация нового клипа "Це вона/ Зірка" / Фото из свободных источников

Украинский певец Ivan Navi, известный хитами "Такі молоді" и "Закохуюсь", представил новую украиноязычную песню. К зажигательному треку "Це вона/ Зірка" артист выпустил не менее эффектныйклип.

Популярный певец Иван Сяркевич, более известный как Ivan Navi, продолжает удивлять меломанов летними новинками. После взрывного трека "Казково" артист выпустил ритмичный трек "Це вона/ Зірка", который уже покоряет сеть.

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Мы, как спички, можем "зажигать" друг друга, вдохновлять, изменять вместе этот мир. Если ты видишь искру в глазах напротив, тогда перед выбором понимаешь, что выбор на самом деле ты уже сделал. Слушайте свое сердце, ищите свою звезду,
– обратился к сторонникам Ivan Navi.

В клипе певца возникает белокурая модель, которая показывает зажигательные танцы и на достаточно большой скорости ездит на мотоцикле. "Это тот редкий случай, когда клип реально дополняет трек", "Стильно, качественно, танцевально", "Иван. Ты доказал, что украинская музыка – стильная", "Клип и песня – на высоте", – с восторгом комментировали видеоработу пользователи сети .

Смотрите видео нового клипа Ivan Navi на песню "Це вона/ Зірка":

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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