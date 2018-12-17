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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Иван Петряк в блестящем стиле забил за свой клуб: видео гола

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      Гол Ивана Петряка
      Гол Ивана Петряка / Фото fradi.hu

      В центральном матче 18-го тура чемпионата Венгрии украинский футболист Иван Петряк забил красивый гол за "Ференцварош".

      Матчу добавляло принципиальность то, что в турнирной таблице "Види" занимает вторую ступень, а "Ференцварош" украинского тренера Сергея Реброва – лидер первенства.

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      Полузащитник сборной Украины Иван Петряк вышел в стартовом составе гостей и отыграл полную встречу, а также отметился забитым мячом, но этого все равно оказалось мало даже для ничьей. Хозяева отпраздновали победу — 2:1.

      Несмотря на поражение, "Ференцварош" все равно занимает первое место в турнирной таблице, опережая "Види" на восемь очков.

      Добавим, что в этом сезоне Иван Петряк провел в составе "Ференцвароша" 21 матч, забил пять мячей и отдал пять результативных пасов.

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      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
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