Ивана Купала 2018: дата, традиции и идеи для празднования

Ивана Купала – пожалуй, самый неординарный украинский праздник, в котором удачно переплелись языческие и христианские традиции. Что это за день, почему он появился и как его праздновать? Редакция 24 канала подготовила для вас рассказ про Ивана Купала и идеи празднования.

Ивана Купала в 2018 году празднуют в ночь с 6 на 7 июля, приходится на пятницу и суботу.

Как праздновали Купала язычники

Ранее Ивана Купала праздновали во время летнего солнцестояния – 20-22 июня. Праздник был в честь Солнца, поэтому и празднование происходило, когда солнце приходило к зениту (высшей небесной точке), дни длинные, а ночи самые короткие. Купала наши предки называли богом плодородия, поэтому праздник носил сексуальный характер.

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Главными персонажами праздника были Купало и Марена. Их чучела готовили заранее.

Празднование начиналось вечером и крутилось вокруг костра. Эта традиция сохранилась до сих пор. А вы знаете, что символизирует огонь? Наши предки считали, что костер – это солнце-эмбрион в утробе матери. В этот же вечер незамужние девушки гадали на жениха. Они плели венок, бросали его в воду, а ребята эти венки доставали. Если парень доставал венок – девушка была вынуждена целоваться с ним. Преимущественно, новоиспеченная пара проводила весь вечер вместе. А поскольку празднование проходило всю ночь, то часто эти пары вскоре женились.

На Купала девушки бросали венки в воду

Молодые люди перепрыгивали через костер – это должно было их очистить. Было много примет связанных с этими прыжками. Например, пара, которая удачно перескакивала пламя – скоро женится и в браке будет счастлива... Если же вскочили в огонь – ждите проблем, а то и беды...

И это еще не все фаер-шоу наших предков! Ребята спускали с горы огненное колесо. В некоторых регионах его не спускали, а раскручивали на столбе. Можете только представить, каким шоу это было раньше, когда ни электричества, ни интернета!

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На Ивана Купала ребята проводили обряды с огнем

Потом девушки несли к лесу ветку с плодового дерева. Украшали ее там и водили хороводы вокруг. Парни находили девушек, отбирали ветку и уже дальше все забавы были общие. Все эти игры были построены на ухаживаниях, ведь ребята ловили девушек, носили на руках, все обнимались, целовались. Ну и все это под покровом ночи, без строгих взрослых глаз.

Ну а потом, преимущественно парами, все шли искать мифический цветок папоротника. Он, как философский камень, должен был бы дарить богатство и вечную молодость. Но, подозреваем, для молодых людей – это был просто шанс побыть вдвоем.

Кстати, праздновали не только молодые и неженатые. Взрослые люди всю ночь не спали и охраняли хозяйку от духов. Собирали травы – считалось, что именно на Купала они имеют целебные свойства. Проводили действа возле колодца.

Христианское Иоанна Крестителя

С массовым принятием христианства праздник трансформировался. Сначала церковь пыталась бороться с празднованием Купала. Но большая часть языческих традиций осталась. Уж слишком они колоритные и интересные были! Да и куда правду деть, украинцы хотя и верующие, но и изрядно суеверны.

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Церковь празднует рождение Иоанна Крестителя 7 июля (24 июня по старому календарю). Соответственно языческое празднование с обрядами перенесли в ночь с 6 на 7 июля. Согласно христианской вере, именно Иоанн Креститель крестил первых христиан в водах Иордана.

Поэтому имя выдающегося христианина Ивана связали с языческим богом, и мы получили праздник Ивана Купала. Хотя некоторые исследователи считают, что доля Иван могла перенестись из римского пантеона. Где было божество Янус (от его же имени название месяца Июнь, на который приходится летнее солнцестояние). Есть и другие версии, но не будем углубляться. Церковь, конечно же, не признает обрядов и языческих празднований, и все же не так строго, как раньше, реагирует на эти игры. Кстати, в этот день христиане освящают в церквях веночки из трав. Интересное "совпадение", не так ли?

Что церковь не поборола, то освятила

Кстати, подобные обряды были не только у наших предков. Например, латвийцы имеют праздник Лиго, Лета у кельтов, а армяне празднуют Вардавар. Наши соседи поляки, россияне и белорусы, а также сербы, болгары, австрийцы, чехи и немцы празднуют Исиах. Очень помпезно празднуют испанцы и бразильцы, у них есть даже специальные фестивале "Костры Сан Хуана" и "Феста Юнина" соответственно. Все эти праздники проводятся во время самых длинных дней, связанные с солнцем и огнем.

Идея празднования Купала-2018

Ну и на конец, как и обещали, несколько идей, как провести этот замечательный праздник!

Купала в Пирогово

Одно из самых масштабных празднований в Украине происходит в музее архитектуры и быта Пирогово. Расположен музей совсем недалеко от Киева, сюда легко добраться общественным транспортом и есть что посмотреть даже без празднования.

На Ивана Купала здесь проводят действо, которое воспроизводит самые интересные традиции. Ко всему привлекают гостей праздника. Поэтому вы сможете научиться плести венки, добывать живой огонь, узнаете секреты гадания, очищение огнем и водой и многое другое. Или просто сможете наблюдать театральное действо.

На Ивана Купала в Пирогово все желающие принимают участие в действе

Яркие костюмы, постановки, песни и танцы мало кого оставят равнодушными. Особенно стоит поехать сюда с детьми и иностранными гостями. Вы сможете показать им настоящий колорит!

Купала на Шипоте

Если же вы не сторонник официального празднования и хотите настоящий ночной костер, лес и приключения – предлагаем вам поехать на древнейший фестиваль хиппи Шипот. Фестиваль не имеет четких организаторов, временных рамок или программ празднования. На гору над невероятной красоты водопадом Шипот уже десятки лет съезжаются хиппи и приверженцы других субкультур.

Ночь на Шипоте останется в воспоминаниях на всю жизнь

Именно на Купала здесь делают высоченный костер, вокруг него водят хороводы (часто голышом), барабанят, отдыхают. Атмосфера фестиваля очень расслабленная, здесь мирно уживаются люди кардинально различных взглядов.

О Шипоте вспоминал культовый украинский писатель Любко Дереш в своей книге "Поклонение ящерице". В его версии на фестивале собирались самоубийцы. Однако на практике Шипит – это праздник жизни и любви.

Добраться сюда легко из Воловца (городок на Закарпатье), а до Воловца без проблем можно доехать поездом или электричкой. Жить наиболее интересно в палатках. Если же зеленый отдых – это совсем не ваше, рядом множество отелей и частных домов разного класса и цены. Выбрать есть из чего! Вокруг заповедник, древний лес, ледяная горная река... Что еще нужно, чтобы найти свой цветок папоротника?

Это лишь два варианта празднования. На самом деле их множество! Что бы вы ни выбрали – желаем колоритного праздника и незабываемых впечатлений!