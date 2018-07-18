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Иванка Трамп продемонстрировала стильный летний наряд во время официальной поездки: фото

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Иванка Трамп
Иванка Трамп / Фото из открытых источников

Дочь главы Белого дома Иванка Трамп в очередной раз очаровала своим видом во время официальной поездки. Политик выглядела элегантно и изящно в платье.

Иванка Трамп может смело похвастаться не только идеальными формами, но и отличным вкусом. Политик удачно подбирает наряды, доказывая, что классические вещи могут выглядеть эффектно на любом событии.

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Но есть в гардеробе Иванки Трамп и молодежные платья. Так, во время визита в студенческого летнего лагеря в Профессиональном техническом колледже штата Мэриленд политик засветила шифоновое светлое платье с цветочным принтом. Дочь Президента предстала перед студентами с волнистыми волосами. Такая обыденная и игривая прическа добавила ее образу легкости.


Иванка Трамп в штате Мичиган

Невероятный визит в летний лагерь GenCyber, где мы познакомились с воспитанниками и студентами, которые увлекаются математическими науками!
– поделилась впечатлениями Иванка Трамп.

По ее словам, целью американской программы GenCyber является увеличение интереса молодых людей к карьере в области кибербезопасности. Вместе со студентами Иванка Трамп приняла участие в практическом занятии, что на кадрах выглядело очень эффектно.

Волшебная Иванка Трамп


Дочь Дональда Трампа на встрече со студентами


Иванка Трамп 

Теги: LifeStyle Новости США Иванка Трамп
Источник: 24 Канал
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