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      Иванке Трамп – 37: малоизвестные факты о дочери Президента США

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      Иванке Трамп – 37: биография политика
      Иванке Трамп – 37: биография политика / Фото из свободных источников

      Иванка Трамп – яркий политик, советник Президента США, модель и бизнесвумен. Всего в 37 лет она достигла большого успеха в нескольких сферах. В то же время дочь главы Белого дома удачно сочетает ответственную работу с материнством, что еще больше захватывает ее поклонников.

      Сегодня, 30 октября, Иванка Трамп празднует свой 37-й день рождения. В такой знаковый для американского политика день журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить малоизвестные факты из ее биографии.

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      Родственные связи

      Ни для кого не секрет, что Иванка – дочь действующего президента США и влиятельного бизнесмена Дональда Трампа. При рождении ее мать, чешская экс-модель, решила дать дочери идентичное имя – Иванка Мари. С ранних лет девушка купалась в роскоши. В одном из интервью она призналась, что в детстве ее родители часто водили в ювелирные магазины, где она покупала себе украшения, заменяя ими куклы.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

       

      Но яркая блондинка – далеко не единственная дочь действующего главы Белого дома. Иванка Трамп имеет двух родных братьев Дональда-младшего и Эрика. Кроме этого, от двух других браков Президент США имеет дочь Тиффани и сына Бэррона.

       

      Немалая семья Трампа

      И хоть родственников в Иванки Трамп достаточно много, именно она достигла наибольших успехов. Сейчас девушка занимает один из кабинетов Дональда Трампа. Она не только является приглашенным гостем на политические события, но и представителем правительства на многих мероприятиях.

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      Образование

      Свое обучение Иванка Трамп начинала в престижной Шапинской школе для девочек, расположенной в районе нью-йоркского Манхэттена. Впоследствии дочь влиятельного бизнесмена поступила в колледж, где усиленно изучала математику. Любовь к точным наукам стимулировала Иванку Трамп еще больше развиваться и продолжать учебу в двух университетах – Джорджтаунском, где она проучилась всего 2 года, и в Пенсильванском. В последнем политик получила диплом с отличием по специальности "Экономика".

      Образование Иванки Трамп в значительной степени повлияло и на ее политическую карьеру. Она с легкостью реализует проекты, связанные с ее специальностью и активно участвует в официальных поездках. Так, в июле Иванка сама проверила действенность налоговой реформы, посетив завод "Suit-Kote", что в Нью-Йорке.

      Успех

      Но не всегда Иванка Трамп была успешным политиком. Сначала девушка попробовала свои силы в модельной карьере. Ее стройная фигура и красивое лицо позволяло активно развиваться в этой сфере.

      Дебютировала дочь Президента в журнале Seventeen. Фото Иванки Трамп украсило один из выпусков молодежного глянца в 1997 году. Впоследствии она позировала для таких популярных изданий, как Forbes, iHola, Style, US Weekly, Harpers Bazar и др. 

      Иванка Трамп дебютировала как модель в 1997 году

      Уже с 2000 года Иванка Трамп умело совмещает карьеру манекенщицы с бизнесом. Впоследствии модельный успех она и вовсе забывает и становится вице-президентом корпорации своего отца – Trump Organization. С тех пор она активно помогает Дональду Трампу и предоставляет ему финансовые консультации.

      Она была успешной моделью, но завязала с этим делом ради Уортонской школы бизнеса. Сказала, что ей нравится возиться с недвижимостью гораздо больше, чем ходить по подиуму,
      – ранее рассказывал Дональд Трамп.

      Личная жизнь

      Не менее увлекательной является и личная жизнь Иванки Трамп. В 2005 году она начала отношения с бизнесменом Джаредом Кушнером, которые через 4 года закончились роскошной свадьбой. На церемонию Иванка Трамп надела потрясающее платье с кружевом. Около 500 человек стали свидетелями особой церемонии, а само мероприятие назвали самой дорогой свадьбой, которая проводилось в Нью-Йорке.

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      Свадьба Иванки Трамп и Джареда Кушнера

      Сразу после замужества дочь главы Белого дома приняла иудаизм. Эта вера дала ей второе имя – Иаиль. По традициям, Иванка Трамп и Джаред Кушнер соблюдают шаббат и принимают только кошерную пищу.

      Политик удачно объединяет не только работу с дополнительными проектами, но и с материнством. Иванка Трамп является счастливой мамой троих детей – 7-летней Арабеллы, 5-летнего Джозефа и 2-летнего Теодора. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

       

      Успешная мама, бизнесмен и политик – кажется, Иванке Трамп все под силу. Джаред Кушнер неоднократно признавался, что такого трудоголика, как его жена, в мире сложно найти. Вероятно, это в сочетании с состоянием Дональда Трампа открыло многие двери перед Иванкой Мари, которые она с умом использовала.

      Теги: Новости США LifeStyle Иванка Трамп
      Источник: 24 Канал
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