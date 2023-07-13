Из трех танков делают один: Свитан рассказал, как россияне используют их на фронте
Вооруженные Силы Украины ежедневно уничтожают немало бронетехники врага. Тем не менее, значительные запасы старой техники позволят России удерживать паритет в танках.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан. По его мнению, оккупанты имеют достаточный потенциал в бронетехнике, чтобы продолжать сопротивление освобождению украинских территорий.
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Действительно ли России не хватает танков
Недавно Bloomberg посчитали, что в России на сегодняшний день осталось около 1500 танков. Как объясняет Свитан, в этой статистике говорится о машинах, которые уже готовы к боевым действиям. Она не учитывает еще несколько тысяч танков, остающихся у оккупантов на базах хранения.
"Большинство из этих танков являются устаревшими, собранными при царе Паньке. Несмотря на это, такое количество запасов позволяет россиянам собирать из трех-пяти законсервированных танков один боевой", – говорит Свитан.
Также важно, что Россия способна производить новые танки прямо сейчас. Оккупанты способны производить более 200 танков в год и восстанавливать примерно вдвое больше. Следовательно, по мнению Свитана, Россия может передать в войска более 500 танков в год.
Поэтому не стоит ждать, что у Москвы закончатся танки. Для этого нужно будет уничтожить Уралвагонзавод, но у украинской армии нет достаточно средств для этого.
В конце концов, Вооруженным Силам не нужно уничтожать все танки России. Важно уничтожить только машины, которые находятся на территории Украины и постепенно вытеснить оккупантов с украинской земли.
Как оккупанты используют танки
В настоящее время российские танки активно работают на боевых рубежах. Они поддерживают своим огнем пехоту в наступлении и обороне. В целом Россия использует их так же, как и Вооруженные Силы Украины.
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Танк является довольно грозным оружием, ведь его пушка может стрелять как прямой наводкой на несколько километров, так и накрывать огнем из закрытой позиции на 7-8 километров. Танки особенно ценны во время штурма враждебных позиций благодаря своей маневренности.
Роман Свитан о том, сколько танков в российской армии: смотрите видео
Российские танки в Украине: что известно
- На прошлой неделе вышла резонансная статья от Bloomberg, в которой на основе открытых источников журналисты пришли к выводу, что после года войны Украина имеет больше танков, чем Россия Однако профессиональные военные обозреватели сомневаются в этих цифрах.
- Интересно, что в марте 2023 года украинский эксперт в области танков Николай Соломаха отметил, что соотношение между танками Украина и Россия изменились с 1 до 3 в начале полномасштабного вторжения Росии на 1 до 1,3.
- Как отмечает Роман Свитан, наиболее активно оккупанты используют танки на восточном фронте, особенно – на Луганщине. Это обусловлено тем, что на этих участках плечо поставок с территории России является самым коротким.