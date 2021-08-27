Из-за лесных пожаров: власти Италии объявили режим ЧС
27 августа 2021 , 18:54Читати новину українською
Власти Италии приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории сразу 3 провинций. Речь идет о Комо, Сондрио и Варезе.
От пожаров сильнее всего пострадала Ломбардия. Речь идет о периоде с 3 июля по 8 августа 2021 года.
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Совет министров по предложению председателя Марио Драги принял решение объявить режим ЧС сроком на шесть месяцев в связи с распространением с конца июля лесных пожаров,
– говорится в сообщении.
Пожары в Италии: главное
- В июле 2021 года в Италии вспыхнули массовые лесные пожары. Сперва в эпицентре катастрофы оказалась Сардиния. Эвакуировать пришлось несколько сотен людей.
- Огонь уничтожил 10 тысяч гектаров растительности.
- Впоследствии пламя перекинулось также на Сицилию. К борьбе с огнем привлекли 7 500 пожарных.
- По состоянию на 12 августа стало известно о 3 погибших. В Калабрии в результате пожаров из жизни ушли 2 человека, еще одну жертву зафиксировали в Катании. Также сообщили о по меньшей мере 5 пострадавших. Их госпитализировали с ожогами.
- В ночь с 12 на 13 августа лесные пожары приблизились к Риму. Спасатели эвакуировали по меньшей мере 25 семей.
Пожары в мире: последние новости
- По состоянию на 17 августа масштабные пожары вспыхнули во Франции. Пламя охватило тысячи гектаров леса. К борьбе со стихией привлекли более 7 сотен человек.
- Также в августе пожары накрыли Испанию. Эвакуировать пришлось по меньшей мере 800 человек.