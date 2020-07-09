Из-за нарушения карантина закрыли 2 ночных клуба в Киеве
В Киеве проводят рейды по ночным клубам ежедневно. За нарушение карантинных ограничений уже даже временно остановили работу 2 ночных клубов.
Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии РБК-Украина рассказал, что сегодня, 9 июля 2020 года, состоится очередная проверка ночных клубов в Киеве.
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"Сегодня также будет мониторинг ночных клубов, дискотек и других заведений, в которых может быть массовое скопление людей. Во вторник (7 июля 2020 – 24 канал) в 2 клубах была остановлена деятельность", – отметил Рубан.
Он пояснил, что закрыли 2 ночных клуба за то, что зафиксировали там большое скопление людей. Более того, отсутствовали средства защиты, а также не выполнялись другие требования карантина.