В Киеве проводят рейды по ночным клубам ежедневно. За нарушение карантинных ограничений уже даже временно остановили работу 2 ночных клубов.

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии РБК-Украина рассказал, что сегодня, 9 июля 2020 года, состоится очередная проверка ночных клубов в Киеве.

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"Сегодня также будет мониторинг ночных клубов, дискотек и других заведений, в которых может быть массовое скопление людей. Во вторник (7 июля 2020 – 24 канал) в 2 клубах была остановлена деятельность", – отметил Рубан.

Он пояснил, что закрыли 2 ночных клуба за то, что зафиксировали там большое скопление людей. Более того, отсутствовали средства защиты, а также не выполнялись другие требования карантина.

Справка. Власти Киева запретили работу ночных клубов после 22:00 еще в начале июля. Столичная власть объясняла, что такие заведения не могут обеспечить соблюдение требований карантина, поэтому другого выхода нет. Уже через несколько дней мэр Киева отменил этот запрет.