Из-за пассажиров без защитных масок в вагоне пригородный поезд 8 июля почти на час задержался в пути на Харьковщине. Пришлось привлекать даже полицию.

Говорится про пригородный поезд №6015 Казачья Лопань – Харьков. Он прибыл на конечную станцию с задержкой на 49 минут, сообщили в Укрзализныце.

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Пассажиров без защитных масок обнаружили во время посадки в поезд на станции "Дергачи". На замечания и разъяснения железнодорожников пассажиры не реагировали. Игнорировали и напоминания по громкой связи о необходимости пользоваться масками. Поэтому проводники вызвали на место полицию.

Что сделала полиция

Правоохранители провели разъяснительную работу с нарушителями. Это подействовало, однако из-за инцидента пострадали другие пассажиры, ведь поезд простоял на станции "Дергачи" 51 минуту. Поэтому на конечную станцию "Харьков-Пассажирский" поезд прибыл с задержкой на 49 минут.

Ситуация с карантином на Харьковщине

Укрзализныця напомнила, что Харьковщина входит в перечень областей, которые не отвечают всем необходимым критериям для ослабления карантина. За сутки 8 июля на Харьковщине зафиксировали 55 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в области заболел 2521 человек.