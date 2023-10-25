Ударили вблизи атомной станции: помещения Хмельницкой АЭС получили повреждения
25 октября 2023, 11:40Читати новину українською
Россия 25 октября нанесла удар по Хмельнитчине. Из-за атаки дронов-камикадзе вблизи АЭС там вылетели окна.
Ночью Россия ударила недалеко от Хмельницкой АЭС. В результате взрыва повреждены окна в двух корпусах станции.
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Линии электропередач обесточены
Пострадали административно-бытовые и лабораторно-бытовые корпуса.
Из-за повреждений линий электропередачи обесточено 1860 потребителей в городах Славута и Нетешин Хмельницкой области,
– сообщили в Минэнерго.
Восстановительные работы начнут сразу после того, как энергетиков допустят к месту повреждений.
Оккупанты атаковали Хмельнитчину
- Ночью 25 октября Россия снова массированно атаковала Украину "Шахедами". Взрывы раздавались в нескольких областях. В частности, и в Хмельницкой области. Мэр Славуты Василий Сидор сообщил, что на территории общины есть много повреждений. Местные сообщают, что у многих жителей вылетели балконы, окна и двери.
- В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в ночь на 25 октября российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине. Враги применили 11 ударных беспилотников типа Shahed-136/131. Все воздушные цели были уничтожены. Кроме того, враг атаковал Украину из авиации. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов:
- К сожалению, враги повредили постройки и в Нетешине. Там взрывной волной повреждены помещения пожарно-спасательных частей и здание отдела полиции.