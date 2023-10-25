Ударили вблизи атомной станции: помещения Хмельницкой АЭС получили повреждения

Россия 25 октября нанесла удар по Хмельнитчине. Из-за атаки дронов-камикадзе вблизи АЭС там вылетели окна.

Ночью Россия ударила недалеко от Хмельницкой АЭС. В результате взрыва повреждены окна в двух корпусах станции.

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Линии электропередач обесточены

Пострадали административно-бытовые и лабораторно-бытовые корпуса.

Из-за повреждений линий электропередачи обесточено 1860 потребителей в городах Славута и Нетешин Хмельницкой области,

– сообщили в Минэнерго.

Восстановительные работы начнут сразу после того, как энергетиков допустят к месту повреждений.

Оккупанты атаковали Хмельнитчину