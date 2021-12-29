Из-за военного переворота в Мьянме убили работников благотворительной организации
Источник:The Guardian
Организация "Спасите детей" заявила, что двое их сотрудников погибли в результате обстрела военными возле села Мо Со. Они помогали населению спасаться от преследований незаконной власти.
Организация "Спасите детей" заявила, что сотрудники пропали без вести именно после обстрела. Однако 28 декабря оказалось, что во время него они и погибли.
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"Военные заставили людей покинуть машины, некоторых арестовали, многих убили и сожгли тела", – говорится в заявлении общества.
Убили безосновательно
Исполнительный директор благотворительной организации Ингер Ашинг поражена насилием в отношении мирных жителей и ее коллег. Она добавила, что оба сотрудника преданно помогали нуждающемуся населению Мьянмы.
В организации также сообщили, что их убитые коллеги были молодыми родителями.Обратите внимание! Из-за обстрелов вблизи села Мо Со погибли 35 человек, среди которых – женщины и дети. В этом регионе граждане прятались от боевых действий между группами вооруженного сопротивления и армией Мьянмы.
Переворот в Мьянме: что известно
- В Мьянме 1 февраля 2021 года произошел переворот. Военные боевики задержали представителей власти. В этот же день объявили о введении чрезвычайного положения, которое должно было продолжаться в течение всего года.
- В связи с этим начались протесты, которые боевики жестоко подавляли. По разным данным, в результате переворота убили свыше 550 – 860 протестующих.
- Европейский союз и Соединенные Штаты Америки ввели санкции против страны. Благодаря этому они пытаются лишить незаконное военное правительство денег.
- В августе 2021 года стало известно, что военная хунта снова продлила чрезвычайное положение. Его объявили на следующие 2 года.
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