Из-за военного переворота в Мьянме убили работников благотворительной организации

Организация "Спасите детей" заявила, что двое их сотрудников погибли в результате обстрела военными возле села Мо Со. Они помогали населению спасаться от преследований незаконной власти.

Организация "Спасите детей" заявила, что сотрудники пропали без вести именно после обстрела. Однако 28 декабря оказалось, что во время него они и погибли.

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"Военные заставили людей покинуть машины, некоторых арестовали, многих убили и сожгли тела", – говорится в заявлении общества.

Убили безосновательно

Исполнительный директор благотворительной организации Ингер Ашинг поражена насилием в отношении мирных жителей и ее коллег. Она добавила, что оба сотрудника преданно помогали нуждающемуся населению Мьянмы.

В организации также сообщили, что их убитые коллеги были молодыми родителями.

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Из-за обстрелов вблизи села Мо Со погибли 35 человек, среди которых – женщины и дети. В этом регионе граждане прятались от боевых действий между группами вооруженного сопротивления и армией Мьянмы.