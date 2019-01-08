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      Из Киево-Печерской лавры исчезли несколько ценных икон, – министр культуры

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      Из Киево-Печерской лавры исчезли несколько ценных икон
      Из Киево-Печерской лавры исчезли несколько ценных икон / Фото из открытых источников

      Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что во время инвентаризации Киево-Печерской лавры обнаружили пропажу нескольких ценных икон. По данному факту правоохранители открыли уголовные производства.

      "Полную инвентаризацию уже частично сделали. Полные отчеты нам сейчас присылают. Есть некоторые потери из икон в Киево-Печерской лавре", – заявил Нищук в эфире телеканала "Прямой".

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      Министр анонсировал проведение брифинга после обработки всех документов об исчезновении этих икон.

      По факту отсутствия некоторых икон открыты уголовные производства.

      Да, мы делали эти сверки. С другой стороны, не надо говорить, что уже что-то там вывезено. Эти потери могли быть в более раннее время, еще до 2003 года. Сейчас на базе этой сверки идут уголовные производства. Вся документация направляется в правоохранительные органы,
      – добавил Нищук.

      Напомним, в конце ноября 2018 года по инициативе Министерства культуры создали специальную комиссию, которая проверяла имеющиеся в Киево-Печерской лавре церковные драгоценности и святыни, которые были переданы лавре с 1988 года, когда монастырь после закрытия советской властью открыли вновь.

      Теги: Полиция Похищение Расследования Евгений Нищук Министерство культуры Украины Новости Киева Новости культуры Религия Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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