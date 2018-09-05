Из "Супермена" в "Ведьмака": Генри Кавилл станет звездой сериала Netflix

Английский актер Генри Кавилл, который известен по роли Супермена в фильмах DC Comics, станет главным актером в сериале "Ведьмак". Он сыграет роль Геральта из Ривии, ведьмака, который охотится на монстров, представляющих угрозу для общества.

Об этом сообщается на Variety.

Знаменитая фэнтезийная лента "Ведьмак" американского стримингового сервиса Netflix получила нового героя. Еще в начале августа Генри Кавилл в соцсетях намекнул, что желает сыграть в кинокартине, но тогда эту информацию пользователи восприняли несерьезно.

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Генри Кавилл и пропотип героя Геральта из видеоигр "Ведьмак"

Сегодня на Instagram-странице актера стало известно, что в будущем сериале "Ведьмак", премьера которого запланирована на 2020 год, он исполнит роль Геральта. Старт съемок шоу назначен на 5 ноября в Будапеште. Руководителем проекта и сценаристом ленты станет Лорен Шмидт-Гисрих, ранее участвовавшая в разработке сериалов "Западное крыло", "Сорвиголова" и "Частная практика". В американо-польской сериале также режиссером станет Томаш Багинский и Алик Сахаров, а сама лента будет содержать 8 эпизодов.

He was my first meeting. I didn’t have writers or scripts yet – just a greenlight and a lot of passion. That was four months ago, and I’ve never forgotten the passion he brought. He IS Geralt. He always has been. I’m so thrilled to welcome HENRY CAVILL to the #Witcher family. — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) 4 септември 2018 г.

Что известно о сериале "Ведьмак"?

"Ведьмак" является фэнтезийной литературным циклом, который написал известный польский писатель-фантаст Анджей Сапковский. Первый роман был опубликован еще в 1986 году, а последняя шестая часть вышла в 2013 году. В Украине серия романов была переведена Сергеем Легезой и опубликована лишь в 2016-2017 годах издательством КСД.



Сначала планировалось выпустить полнометражный фильм на основе романов "Ведьмак", но после привлечения кинокомпании Netflix, он был перепрофилирован на 8-серийный сериал. Съемки сериала планируются в таких странах как Венгрия, Словакия, Южная Африка и, возможно, в других.