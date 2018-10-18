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      Из-за чего возникает тошнота: неожиданные причины

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      Из-за чего возникает тошнота
      Из-за чего возникает тошнота / healthline.com

      Тошнота может возникнуть из-за привычных и понятных причин. Наиболее очевидные из них – пищевое отравление, переедание, тренировки натощак, похмелье. Но существуют и совсем непонятные и неожиданные причины.

      Об этом пишет Lifehacker.

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      1. Сильный стресс

      Часто из-за сильного стресса, который возникает из-за важного события, у человека может возникнуть ощущение тошноты.

      via GIPHY

      Чтобы избежать этого, необходимо успокоиться, дышать глубоко. Можно также прогуляться в парке.

      2. Обезвоживание

      Ощущение тошноты извещает организм о том, что ему необходима вода. Другой симптом – сухость во рту. Выпейте стакан прохладной воды и симптомы тошноты пройдут.

      3. Легкое сотрясение мозга

      Тошнота является одним из ярких симптомов черепно-мозговой травмы. Сотрясение может возникнуть даже из-за малейшего удара. Если же вы не теряли сознание, то, вероятнее всего, это состояние не несет опасности.

      Легкий струс мозку
      Легкое сотрясение мозга

      Попробуйте полежать и отдохнуть. Если же тошнота возникла из-за удара, тогда нужно обратиться к терапевту.

      4. Вирусный гепатит

      Еще до появления желтушного периода у человека снижается аппетит и возникает тошнота. Позже к этим симптомам добавляются зуд, дискомфорт в области печени, иногда повышение температуры.

      При появлении этих симптомов необходимо обратиться к терапевту или гепатологу.

      5. Низкое кровяное давление

      Основные признаки снижения давления – тошнота, слабость и легкое головокружение. Чтобы избежать этого, выпейте несколько стаканов воды или перекусите чем-то соленым.

      Низький артеріальний тиск
      Низкое артериальное давление

      Что такое вирусный гепатит? Это группа инфекционных заболеваний, поражающая печень, преимущественно возникают симптомы интоксикации.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Профилактика заболеваний Лечение Инфекция
      Источник: 24 Канал
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