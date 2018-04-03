Из-за "санкций" Facebook забанил страницу по сбору средств на операцию юной украинке

Украинец Андрей Хоменко вместе с женой создали в Facebook страницу для сбора средств на лечение их больной дочери Вероники. Однако Facebook удалил эту страницу якобы из-за наложенных на Украину санкций.

Об этом на Facebook-странице Help Veronika в открытом письме к основателю социальной сети Марку Цукербергу написал отец Вероники.

Андрей Хоменко отметил, что у его дочки Вероники серьезное заболевание, для лечения которого нужна дорогостоящая операция в Германии. Родители девочки использовали все доступные способы для поиска средств, но, к сожалению, не смогли собрать нужную сумму. Поэтому решили обратиться за помощью к людям.

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Хоменко отметил, что он и его американский товарищ создали Facebook-страницу Help Veronika и начали рассылать ее друзьям и знакомым. Так, на Facebook была начата кампания по сбору средств. Все заработало и родители Вероники начали получать первые пожертвования.

"Но вот вчера утром (29 марта) мы обнаружили, что страница удалена. После общения со службой поддержки другу пришло объяснение, что человек, в пользу которого был организован сбор средств, то есть я, нарушил правила для персональных сборов. Какие именно – не сказали", – написал отец Вероники.

Внимательно изучив причины, по которым сбор пожертвований может быть удален (https://www.facebook.com/help/272637339857361), мы пришли к выводу, что единственный пункт, который мог в теории быть в этом случае использован, это "Персональный сбор пожертвований, предназначенный для отправки средств в страну, на которую наложены всеобъемлющие санкции в соответствии с законодательством США",

– отметил Хоменко.

При этом он напомнил, что Украина не упоминается ни в одном из санкционных списков США. Поэтому отец больной девочки предположил, что "бумагомаратели" из юридического отдела Facebook могли ошибочно записать всех украинцев в свои внутренние черные списки.

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"Прошу вас, Марк, лично разобраться в возникшей ситуации, поскольку если мы правы, то эта досадная ошибка может негативно сказаться на 40-миллионном населении страны, которая, находясь в состоянии войны, всеми силами пытается выбраться из ямы, куда ее загнала агрессия соседнего государства и многоярусная коррупция", – призвал Хоменко.