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Из-за секс-скандала популярное шоу с Азией Ардженто сняли с эфира

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Азия Ардженто
Азия Ардженто / Instagram / @asiaargento

Выпуски известного шоу "Неизведанное" (Unknown) с итальянской актрисой Азией Ардженто, которая недавно попала в секс-скандал, сняли с эфира телеканала CNN. Ее обвиняют в растлении несовершеннолетнего.

Об этом сообщают на The New York Post.

Американский канал CNN отказался транслировать такие выпуски шоу как "Рим" (8 сезон), "Южная Италия: Каблук сапога" (10 сезон) и "Гонконг" (11 сезон), в которых приняла участие скандальная актриса. Представители компании CNN отметили, что такие изменения в программе связаны с секс-скандалом, который возник вокруг Азии Ардженто.

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Азия Ардженто и Джимми Беннетт

Напомним, что ранее артистку исключили из состава жюри итальянской версии шоу талантов "Х-фактор". Ее обвиняют в растлении актера Джимми Беннетта, которому на то время было 17 лет, а актрисе – 37. В сети также появилось фото, на котором можно увидеть обнаженных актеров.

Стоит добавить, что Азия Ардженто была одной из первых актрис, которая заявила о сексуальных домогательствах со стороны одиозного продюсера Харви Вайштейна. По словам актрисы, в 1997 году он принуждал ее к сексу в гостинице во Франции. Впоследствии она стала одной из активисток движения #MeToo, с которого началась масштабная кампания против притязаний.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Секс-скандал
Источник: 24 Канал
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