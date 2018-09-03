14:10
3 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
29°C 14°C
  • вторник
    29°C 15°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Двойники Медведева. Путин в гостях у королевы
Вєсті Кремля
19:20, 1 сентября
Вести.UA. Жир. Причуды Савченко. Мода на телевизионные драки
Вєсті.UA
18:30, 1 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Из-за системы VAR нет желания праздновать голы, – игрок "Барселоны"

127 Читати новину українською
Луис Суарес
Луис Суарес

Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес подверг критике систему видеопомощи арбитрам после победы над "Уэской" (8:2) в матче 3-го тура чемпионата Испании.

Дубль на свой счет записал Луис Суарес. Но один из мячей уругвайца был засчитан только после просмотра видеоповтора.

Читайте также: Сын Криштиану Роналду забил 4 гола в матче за "Ювентус"

"VAR отбивает желание праздновать голы. Система сильно вредит радостным эмоциям. "Барселона" постепенно находит свой ритм. Мы были немного сонными, но гол соперника заставил нас отреагировать", – отметил он.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 31-летний уругвайский форвард принял участие в трех играх, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных паса.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Футбол Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Убийство Александра Захарченко: последние новости
сегодня, 13:28 Убийство Александра Захарченко: последние новости
Безпорадність нової патрульної поліції: чому копи дозволяють п'яним мажорам себе принижувати
сегодня, 13:00 Безпорадність нової патрульної поліції: чому копи дозволяють п'яним мажорам себе принижувати
Тетяна Мартинюк
Будет ли мир на Донбассе, смерть Захарченко, Томос для Украины: важнейшие события недели
сегодня, 12:30 Будет ли мир на Донбассе, смерть Захарченко, Томос для Украины: важнейшие события недели
Анастасія Ковач-Петрушенко
"22 милі": потужний екшен, слабкий сюжет
сегодня, 09:03 "22 милі": потужний екшен, слабкий сюжет
Юлія Ліпенцева
Луганчане до сих пор не адаптировались к жизни, за которую боролись
сегодня, 08:40 Луганчане до сих пор не адаптировались к жизни, за которую боролись
Ольга Черненко
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Сборная Чехии вышла вперед в теннисном противостоянии с аргентинцами
 16 сентября 2012 , 14:53
Формула-1: В Китае стартовал третий Гран-при сезона
 12 апреля 2013 , 08:46
Роналду помог выйти в лидеры. "Реал" - "Гранада" - 2:0
 25 января 2014 , 19:14
Луческу: Не сбегу из Украины, как это сделал Хуанде Рамос
 7 июня 2015 , 09:51
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук