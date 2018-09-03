Из-за системы VAR нет желания праздновать голы, – игрок "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес подверг критике систему видеопомощи арбитрам после победы над "Уэской" (8:2) в матче 3-го тура чемпионата Испании.

Дубль на свой счет записал Луис Суарес. Но один из мячей уругвайца был засчитан только после просмотра видеоповтора.

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"VAR отбивает желание праздновать голы. Система сильно вредит радостным эмоциям. "Барселона" постепенно находит свой ритм. Мы были немного сонными, но гол соперника заставил нас отреагировать", – отметил он.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 31-летний уругвайский форвард принял участие в трех играх, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных паса.

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