Из-за смерти человека в Украине временно запретили одну из вакцин БЦЖ

В среду, 28 февраля, Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками своим распоряжением ввел временный запрет на продажу и использование одной из серий болгарской вакцины против туберкулеза БЦЖ. Причиной запрета стала смерть человека после введения иммунобиологических препаратов.

Об этом сообщает пресс-служба Гослекслужбы.

По информации Гослекслужбы в Сумской области поступило сообщение о неблагоприятном результате после иммунизации (в частности, летальный случай) при использовании иммунобиологического препарата ВАКЦИНА БЦЖ, ЛИОРФИЛИЗОВАНА/BCG VACCINE FREEZE-DRIED, порошок и растворитель для приготовления суспензии для подкожных инъекций, 50 мкг/доза по 1,0 мг (20 доз) порошка в стеклянной ампуле №20 в комплекте с растворителем по 1 мл в дополнительной стеклянной ампуле, №20 в отдельных картонных коробках, серии 292, производства BB-NCIPD ltd., Болгария.

Читайте также: В Украине запретили один из видов вакцины от кори

Поэтому, Гослекслужба до выяснения обстоятельств и дальнейшего распоряжение ввела временный запрет на использование и продажу этой серии препарата. Кроме того, все субъекты хозяйствования, которые осуществляют хранение, реализацию или использование этого препарата, обязаны временно поместить его на карантин.

Зато родственники ребенка обвиняют врачей в халатности, пишет ТСН.

"Это халатность врачей. Они должны были, прежде чем колоть вакцину, обследовать хорошо ребенка, а они не обследовали", – говорит родственник погибшего ребенка.

Что такое БЦЖ? Вакцина против туберкулеза, приготовленная из штамма ослабленной живой туберкулезной палочки, которая практически утратила способность заражать человека, ведь она специально выращена в искусственной среде.