Из-за женского ралли перекроют Крещатик

8 марта в Киеве будет перекрыто движение по Крещатику в связи с проведением "Большого женского ралли".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Читайте также: Куда пойти в Киеве 8-11 марта: афиша интересных событий

"Завтра с 8:00 до 22:00 во время подготовки и проведения мероприятия будет запрещено движение всех видов транспорта на ул. Крещатик. Департаменту здравоохранения поручено обеспечить дежурство бригад экстренной (скорой) медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Движение перекроют на отрезке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной.

Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций также будут дежурить пожарно-спасательная и аварийно-спасательная техника.