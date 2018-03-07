Из-за женского ралли перекроют Крещатик
8 марта в Киеве будет перекрыто движение по Крещатику в связи с проведением "Большого женского ралли".
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
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"Завтра с 8:00 до 22:00 во время подготовки и проведения мероприятия будет запрещено движение всех видов транспорта на ул. Крещатик. Департаменту здравоохранения поручено обеспечить дежурство бригад экстренной (скорой) медицинской помощи", – говорится в сообщении.
Движение перекроют на отрезке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной.
Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций также будут дежурить пожарно-спасательная и аварийно-спасательная техника.
Источник: 24 Канал
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