Парень представился Александром Тараником. А девушку, которую он избил, назвал Елизаветой. Видео с его извинениями обнародовали харьковские Telegram-каналы
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Прежде всего парень извинился за свой поступок. Также он обратился к родителям девушки.
Хочу попросить прощения перед ее родителями за то, что был не в праве вообще трогать их ребенка, –
отметил он.
Кроме того, Александр попросил прощения "перед всем народом Украины". В то же время уверил, что больше такое не повторится в его жизни.
"Простите меня, пожалуйста", – заключил харьковский изверг.
В Харькове парень жестоко избил девочку: смотрите новое видео с его извинениями
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Парень избил девушку в Харькове: главное
- Инцидент произошел 11 июня, а наибольшую огласку получил на следующий день, когда его начали распространять в сети.
- На обнародованных кадрах видно, как группа подростков отдыхают на лавочке. И вдруг парень налетел на несовершеннолетнюю девушку и начал ее бить кулаками и ногами.
- По словам матери девочки, ее дочь получила существенные травмы, в частности нападавший сломал ей нос. Сейчас пострадавшая находится дома, поскольку от госпитализации семья отказалась.
- Заметим, на видео с избиением можно увидеть, что за девушку никто не заступился. Ее мать говорит, что друзья очень боятся юношу. Они с потерпевшей были знакомы, а тот набросился на нее, потому повысила голос.
- Сейчас злоумышленник находится в отделении полиции, где дает объяснения. Если его вину докажут, ему максимально может грозить до 5 лет лишения свободы.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подчеркивал, что подросток ответит перед законом и получит судимость.
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