Парень представился Александром Тараником. А девушку, которую он избил, назвал Елизаветой. Видео с его извинениями обнародовали харьковские Telegram-каналы

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Извинения изверга из Харькова: подробнее

Прежде всего парень извинился за свой поступок. Также он обратился к родителям девушки.

Хочу попросить прощения перед ее родителями за то, что был не в праве вообще трогать их ребенка, –

отметил он.

Кроме того, Александр попросил прощения "перед всем народом Украины". В то же время уверил, что больше такое не повторится в его жизни.

"Простите меня, пожалуйста", – заключил харьковский изверг.

В Харькове парень жестоко избил девочку: смотрите новое видео с его извинениями

Обратите внимание! Ранее в сети уже обнародовали видео, где он просит прощения. Хотя изверг и встал на колени, однако его слова прозвучали неохотно и с неким самолюбием . Также есть кадры, где он на коленях извиняется перед всеми своими жертвами. По информации из соцсетей, он часто бьет девушек.

Смотрите видео, как парень после избиения на коленях извиняется перед девушкой

Смотрите еще одно видео извинений изверга перед своей жертвой

Парень избил девушку в Харькове: главное

Инцидент произошел 11 июня, а наибольшую огласку получил на следующий день, когда его начали распространять в сети.

На обнародованных кадрах видно, как группа подростков отдыхают на лавочке. И вдруг парень налетел на несовершеннолетнюю девушку и начал ее бить кулаками и ногами.

По словам матери девочки, ее дочь получила существенные травмы , в частности нападавший сломал ей нос. Сейчас пострадавшая находится дома, поскольку от госпитализации семья отказалась.

, в частности Заметим, на видео с избиением можно увидеть, что за девушку никто не заступился. Ее мать говорит, что друзья очень боятся юношу. Они с потерпевшей были знакомы, а тот набросился на нее, потому повысила голос.

Сейчас злоумышленник находится в отделении полиции, где дает объяснения. Если его вину докажут, ему максимально может грозить до 5 лет лишения свободы.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подчеркивал, что подросток ответит перед законом и получит судимость.