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      Избиение полицейской в киевской маршрутке: нападающему избрали меру пресечения

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      Мужчине, который напал на полицейскую в маршрутке в Киеве и разбил ей нос, избрана мера пресечения. Его будут держать под стражей 2 месяца без права внесения залога.

      Такую меру 43-летнему нападающему из Броваров выбрал Деснянский суд Киева. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

      Больше об инциденте В киевской маршрутке "ухажер" ударил полицейскую в лицо и разбил ей нос

      Дерзкое нападение произошло 6 марта. Когда полицейская возвращалась домой в маршрутке Киев – Бровары, рядом с ней сел мужчина, который вел себя грубо и навязчиво. Девушка предупредила наглого "ухажера", что она работает в полиции и попросила его не приставать. Она даже пересела на другое место, однако нападающий изо всех сил ударил ее кулаком в лицо, вырвал из рук сумку и на остановке пытался убежать.

      К счастью, его задержали неравнодушные люди и передали в руки правоохранителей. Заметим, что те открыли против него уголовное производство по статье "Разбой". Нападающему грозит от 3 до 7 лет за решеткой.

      Интересно, что размахивает кулаками мужчина не впервые. Сейчас продолжаются судебные заседания по обвинению задержанного в избиении бывшей жены.

      Как задерживали нападающего: видео 18+

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Полиция Решение суда Криминальные новости Новости Киева
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