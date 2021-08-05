Эту сумму Товмасян должен внести в течение 5 дней со дня решения суда. Именно о залоге в качестве меры пресечения и просили прокуроры.

К теме Взятка главе Харьковской ОГА Товмасяну: прокурор рассказал о доказательствах НАБУ

О залоге для Товмасяна суд просили прокуроры

Однако сумму сторона обвинения называла значительно большую – 3 миллиона 999 тысяч 99 гривен. Защитники настаивали на личном обязательстве.

В ходе заседания председатель облсовета заверил, что скрываться он не будет и за ним следит вся Харьковщина. А средств на залог у него нет.

Главное о деле о взяточничестве в Харьковском облсовете:

  • Сообщение о подозрении Товмасяну вручили 4 августа.
  • Его подозревают в получении около 1 миллиона гривен взятки. Эти деньги должен был заплатить руководитель одного из коммунальных предприятий за то, чтобы сохранить за собой должность.
  • Ранее сообщение о подозрении вручили заместителю председателя Харьковского облсовета Андрею Малышу и адвокату.
  • У Товмасяна провели обыски.