Эту сумму Товмасян должен внести в течение 5 дней со дня решения суда. Именно о залоге в качестве меры пресечения и просили прокуроры.

К теме Взятка главе Харьковской ОГА Товмасяну: прокурор рассказал о доказательствах НАБУ

О залоге для Товмасяна суд просили прокуроры

Однако сумму сторона обвинения называла значительно большую – 3 миллиона 999 тысяч 99 гривен. Защитники настаивали на личном обязательстве.

В ходе заседания председатель облсовета заверил, что скрываться он не будет и за ним следит вся Харьковщина. А средств на залог у него нет.

Обратите внимание! Срок действия меры пресечения – до 5 октября.

Главное о деле о взяточничестве в Харьковском облсовете: