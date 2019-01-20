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      Издевательство над котом во Львове: сколько грозит обидчикам

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      Львовская полиция открыла уголовное дело на двух студентов, которые издевались над котом и снимали все на видео.

      Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

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      18 января сами же подростки выложили его в сети.

      На кадрах они выбрасывают животное с девятого этажа. Бесчеловечное поведение ребята сопровождают нецензурной лексикой и музыкой.

      Животное чудом осталось живо. Полиция выяснила, где все произошло и лица живодеров. Это двое ребят 15 и 16 лет – учащиеся местного училища. Им грозит до трех лет ограничения свободы. Сейчас проводится досудебное расследование.

      В соцсетях львовяне сами нашли возможных обидчиков.

      кіт львів знущання над котом
      Один из парней, который издевался над котом

      Кот, над которым издевались ребята, выжил.

      кіт Львів знущання над котом
      Владелица кота

      Теги: Новости Украины Новости Львова Мир животных
      Источник: 24 канал
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