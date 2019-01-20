Издевательство над котом во Львове: сколько грозит обидчикам

Львовская полиция открыла уголовное дело на двух студентов, которые издевались над котом и снимали все на видео.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

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18 января сами же подростки выложили его в сети.

На кадрах они выбрасывают животное с девятого этажа. Бесчеловечное поведение ребята сопровождают нецензурной лексикой и музыкой.

Животное чудом осталось живо. Полиция выяснила, где все произошло и лица живодеров. Это двое ребят 15 и 16 лет – учащиеся местного училища. Им грозит до трех лет ограничения свободы. Сейчас проводится досудебное расследование.

В соцсетях львовяне сами нашли возможных обидчиков.



Один из парней, который издевался над котом

Кот, над которым издевались ребята, выжил.



Владелица кота