Какого черта поперлись в Украину: Галлямов заявил об изменении отношения россиян к войне
В январе и феврале 2023 года Россия потратила на "оборону", а точнее на вторжение в Украину, 26 миллиардов долларов. Это на 282% больше, чем за тот же период год назад.
Кроме того, россияне теряют интерес к войне в Украине. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. Он уверен, что информация об увеличении расходов на так называемую СВО сработает против российских властей.
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Смена настроений
Галлямов подчеркнул, что даже у россиян, которые поддерживают режим Владимира Путина, возникает вопрос: что будет дальше?
Они с самого начала поддержали войну в Украине, однако уже год бьют украинцев, уже сами в синяках и ссадинах, истощили свои ресурсы, но конца и края этой войне не видно,
– подчеркнул он.
Все это вместе, отметил политолог, с демонстрацией сумм, потраченных на "оборону" России, работает на укрепление ощущения у россиян, мол, какого черта мы поперлись в Украину, если воевать не умеем?
"Ладно, если бы умели воевать, тогда было бы понятно. А если не умеете, сидите, утирайтесь, когда НАТО с Украиной плевать на вас будет. Но вы сами виноваты – армию развалили, разворовали и воевать не умеете. Такое ощущение усиливается среди россиян" , – отметил Галлямов.
Аббас Галлямов рассказал об изменении настроений среди россиян, поддержавших войну: смотрите видео
Голосов за продолжение войны не слышно
Он предположил, что если бы российская армия побеждала и шла сейчас на Киев, эти цифры не имели бы особого значения. Ведь россияне готовы были бы еще потерпеть, потому что ждали бы "победы" и "репарации" от Украины.
А сейчас о "победе" России и речи нет, репарации придется самим россиянам выплачивать Украине. И тогда у них начинают включаться мозг. И именно это сейчас происходит,
– уверен оппозиционный политолог.
Он добавил, что даже россияне, которые сначала поддержали войну в Украине, сейчас заткнулись. На вопросы о войне отвечают, мол, им все надоело, телевизор они не смотрят и вообще избегают этой темы.
"Понятно, что люди опасаются репрессий и откровенно несогласие не выражают, но если убрать фактор страха, то голосов за продолжение войны практически не слышно", - отметил Аббас Галлямов.
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Больше о расходах России на оборону
- По информации Reuters, Россия в январе и феврале 2022 года потратила на "национальную оборону" 525,4 млрд рублей из своего бюджета. Однако за два первых месяца 2023 года российская власть потратила на оборону 2 триллиона рублей или 26 миллиардов долларов. По мнению экспертов, эти средства были направлены на войну против Украины. Кроме того, они должны были смягчить влияние западных санкций на российскую экономику.
- В то же время, Россия заложила в бюджет на 2023 год расходы в размере 4,98 триллиона рублей. А ведь почти 40% из них уже потратили за первые 2 месяца года.
- Также по информации аналитиков, расходы страны-агрессора на оборону в январе и феврале 2023 составили 36,2% от общих расходов бюджета. Это почти вдвое больше расходов на социальные программы и почти в четыре раза больше - на "национальную экономику".