У Путина нет смелости наказать генералов, – Жданов объяснил изменения в командовании армии России

Аналитики ISW пришли к выводу, что постоянная ротация в российском генералитете, осуществляемая Владимиром Путиным, привела к разбалансированию системы военного управления.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он подчеркнул, что частые перестановки в военном руководстве способствуют разладу, обострению противоречий и конкуренции в генералитете России.

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Нет жесткой руки

Жданов уверен, что российское командование "молодцы" и двигаются в "правильном" направлении.

При этом ФСБ якобы пыталось возбуждать уголовные дела – по генералу-полковнику Александру Лапину и командующему 1-й танковой армией Западного военного округа генералу-лейтенанту Сергею Киселю.

"Сначала Путину хотя бы хватало смелости поменять генералов местами. Но не хватило ее кого-нибудь из них наказать. Он боится, что другие военные чиновники восстанут", – заметил он.

Олег Жданов о методах управления Путина российским генералитетом: смотрите видео

Ситуация в военном руководстве настолько разбалансирована, что нет жесткой руки, которая сегодня могла бы и кормить, и наказывать одновременно.

"Не используется метод "кнута и пряника". "Пряник" есть, а вместо "кнута", мол, ты поуправлял немного, отойди в сторону, дай поруководить другому. Другие не справились – ну и что: не смогли", – прокомментировал Олег Жданов метод управления Путина.

Последние ротации в военном руководстве России

Заместителя министра обороны России по логистике генерал-полковника Михаила Мизинцева уволили с должности. Об этом стало известно 30 апреля. Вместо него назначен Алексей Кузьменков, который ранее был заместителем главы Росгвардии. В ISW считают, что от некоторых чиновников пытается избавиться оппозиционная фракция минобороны. Поэтому ее представители публично критикуют действия генералов.

Также кадровые перестановки произошли в Балтийском флоте России. Его экскомандующий, адмирал Виктор Лиин назначен на должность начальника Тихоокеанского флота. Его же место занял вицеадмирал Владимир Воробьев.

Ранее сообщалось, что командующий Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца уволили с должности после внезапной проверки Тихоокеанского флота. Потому его замена может быть связана с результатами проверки.

Аналитики ISW обратили внимание, что в начале войны Путин не назначил единого командующего российской группировкой в Украине. Позже эту должность занял генерал Александр Дворников. Его сменил генерал Геннадий Жидко. Оба были приближены к начальнику Генштаба Валерию Герасимову. Позже командующим назначили Валерия Суровикина. Но потом эту должность занял Герасимов.