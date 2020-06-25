На днях проходит месяц с момента изнасилования полицейскими женщины в Кагарлыке. Тогда двое копов издевались, пытали местную жительницу. Правоохранители пока проходят аттестацию на соответствие занимаемым должностям, однако к слежке не привлекли представителей общины. По словам адвокатов пострадавшей, дело вообще затягивают.

Что думает общество о работе местных копов и произошли ли перемены в их жизни – читайте в материале 24 канала.

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Жители Кагарлыка говорят, что первые 2 недели после инцидента в отделении полиции было действительно жутко – в частности, трудно было и в психологическом плане. Сейчас все немного спокойнее, но доверия к местным правоохранителям нет.

"Сначала все было на нервах. А сейчас, как было, так и осталось", – сказал один из местных жителей.

Общество не привлекли к слежке за аттестацией

Об отсутствии кардинальных изменений говорит и местный активист Максим. По его наблюдениям, общество улучшения в работе правоохранительной системы не видит. Кроме того, активист возмущен, что в аттестационную комиссию правоохранителей не привлекли ни одного наблюдателя из общины.

"Действительно, есть работники полиции, от которых хотели бы услышать ответы на многие вопросы. Есть, конечно, и те, к которым вопросов нет. Но в целом для того, чтобы состоялся диалог – хотелось бы, чтобы спросили мнение людей. Мы, к сожалению, сейчас этого не увидели. Прошел один месяц – и перемен не произошло. Я думаю, что их и не произойдет из-за того, что или реформа делается быстро, или она не делается вообще", – пояснил местный житель Максим Воловенко.

Когда будут известны результаты аттестации

Кто останется, а кого уволят – станет известно после 3 июля. Именно тогда завершится проверка полицейских. По словам временного главы Дмитрия Литвина, руководителя в отделении полиции, возможно, не будет вообще. По его мнению, за месяц личный состав стал более мотивированным.

"Личный состав, на мой взгляд, сейчас боевой. Это нормальная рабочая единица. Практически почти ни к кому нет вопросов. Вижу, что весь коллектив поверил в себя, поверил, что может что-то положительное происходить. Мне кажется, что все настроены на нормальный рабочий лад", – отметил временный глава Дмитрий Литвин.

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Пока полицейских проверяют, печально известный участок полиции опустел. На рабочих местах только некоторые сотрудники. По словам полицейского Владимира, который в отделении работает 2 недели, его не слишком смущает ситуация, которая здесь произошла.

"Лично меня ничего не смущало. Так сложилось. В ситуации ни руководители, никто другой не виноват. А вот те люди (совершившие преступление – 24 канал) понесут наказание согласно закону", – сказал сотрудник Кагарлицкого отдела полиции Владимир.

Женщине так и не предоставили охрану, процесс затягивают

Сейчас уже бывшие полицейские – Сергей Сулима и Николай Кузив – за решеткой. Их дело переквалифицировали на пытки. Они насиловали, били, издевались над женщиной, которую вызвали в полицию в качестве свидетеля. Сама жертва дома, а через месяц ей так и не предоставили охрану. Процесс бюрократически затягивают, говорят ее адвокаты. Трое известных юристок взялись защищать женщину, потому что считают дело крайне важным.

Это маркерное дело, которое может показать, насколько своевольными могут быть государственные и правоохранительные органы, которые призваны защищать закон. Дело, которое может показать, что такое насильственное поведение не просто недопустимо, а должны люди нести максимальную ответственность,

– отметила адвокат пострадавшей от действий полицейских Татьяна Козаченко.

Сама 25-летняя Неля должна на пресс-конференции рассказать детали дела 25 июня. Именно тогда исполняется месяц, как страна узнала о том, что произошло в отделении полиции на Киевщине.