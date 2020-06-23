Неля станет историей правосудия и неотвратимости наказания, строгого, если общество не даст слить дело об изнасиловании в Кагарлыке.

Справа про зґвалтування у Кагарлику тепер веду я і ще три найпринциповіших адвокати України. Минулого тижня я, Злата Симоненко, Тетяна Козаченко офіційно стали адвокатами зґвалтованої в Кагарлику дівчини.

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У нас достатньо досвіду і мінімум лояльності до системи, яка дозволила все це допустити і у нас достатньо сміливості, щоб йти проти системи. Але куди більше сміливості у цієї дівчинки, яка не побоялася написати заяву в поліцію.

Це питання фізичного виживання жертви зґвалтування

Коли я перший раз почула про цю історію, моя перша думка була: Господи, скільки потрібно мати сил і сміливості, щоб піти проти реальних царьків-ментів в селі. Далі почалося цькування в мережах і я відверто банила людей, які мені писали "вона ще той фрукт", "сама винна". Це ж скільки тупості і ненависті у деяких людей!

Останньою краплею став адвокат, який опублікував її персональні дані. З цього моменту я зрозуміла, що досить сидіти на дивані і розповідати які жахи відбуваються в країні: потрібно йти і допомагати шукати правосуддя і покарання!

Сьогодні це питання фізичного виживання Нелі і її сім'ї. А ще, це важливо для сотень тисяч інших жертв поліцейських, які зі страху бути побитими, убитими або незаконно звинуваченими, прямо зараз сидять у себе в будинках і трясуться від страху, щоб завтра черговий "опер" з району не вирішив вибити з них свідчення або повісити злочин, заради "показників".

Що відомо сьогодні про справу та потерпілу?

А поки можу тільки сказати:

1. Те, що ми знаємо зі ЗМІ про те, що трапилося з Нелею – вершина айсберга, все було ще жорсткіше і страшніше.

2. Неля – це один айсберг, а таких випадків у нас тисячі, якщо не десятки тисяч. Все, що відбувається за межами обласних центрів набагато ближче до феодалізму і анархізму, ніж до правової держави. І впевнена, в кожному другому населеному пункті знайдеться не одна історія про свавілля місцевих ментів.

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3. Перспективи у справі Нелі були вельми туманними. Не хочу коментувати дії колег, але перші тижні були найважливіші, потрібна була ініціатива представників потерпілої, на жаль, з матеріалів справи її не видно.

Те, яких зусиль нам вартувало вийти на сім'ю Нелі і запропонувати нашу допомогу, говорить про те, як система захищалася від "чужих" сценаріїв. Про це я розповім докладніше в четвер на пресконференції.

4. Коротка пам'ять, на яку страждає наше суспільство допомогла б цим нелюдам уникнути належного покарання, тому що на момент розгляду справи в суді постраждалу зробили б більш поступливою через тиск на рідних, а суспільство, яке так обурювалося під час трагедії, вже б давно забуло про те, що сталося. Як забули про Кирила Тлявова, про Ірину Крашкову та інших

5. Я дуже хочу розірвати це порочне коло і непомірно вдячна моїм колегам, які підтримали мене.

Неля стане історією правосуддя і невідворотності покарання, найсуворішого, якщо суспільство не дасть злити цю справу. Якщо це ж суспільство зрозуміє, що ця тендітна і перелякана дівчинка, стоїть на передовій тих, хто живе в страху і під загрозою бути наступним замученим поліцією.

6. Ми вже маємо одного з кращих психологів в країні, яка безкоштовно буде працювати з Нелею і допоможе прожити їй цю травму. Далі я вірю, що вона зможе вирватися зі свого села і здійснити мету стати медсестрою, яку колись не дозволив реалізувати чоловік.

Якщо хтось хоче допомогти – ми відкриті. Грошей не просимо. "Риби" їй не треба. Ми готові прийняти й передати "вудки", які допоможуть Нелі жити далі та довести, що можна бути щасливою, навіть після таких подій!