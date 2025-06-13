Израиль массированно атаковал Иран: серьезной является потеря не только ядерных объектов

Израиль нанес удары по ядерной инфраструктуре и военному потенциалу Ирана. Уже можно сделать несколько выводов относительно этой ночной атаки.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что удар Израиля по Ирану, в частности, демонстрирует, что чрезвычайно сложно защитить свое воздушное пространство. В свое время и ПВО Израиля пропустила несколько баллистических ракет.

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Неприятные для Ирана удары

Как отметил Храпчинский, потеря ученых и основных военных лидеров является болезненным ударом для Ирана. Интеллектуальная составляющая является чрезвычайно важной в программах развития вооружения или других технологий.

Вспомним, как наши спецслужбы убрали разработчика, который модернизировал ракеты Х-59 до Х-69. Сейчас видим, что эта программа остановилась в России. Они так и не смогли найти решение, чтобы создать ракету, которую можно поставить на крыло тактической авиации, которая бы работала на глубину более 600 километров,

– сказал Храпчинский.

Нужно смотреть дал, как на это будет реагировать Иран. Интересно, будут ли они запускать в ответ свои баллистические ракеты. Для Израиля это может быть действительно непростая атака.

Обратите внимание! В армии Израиля сообщили, что для удара по Ирану использовали более 200 истребителей. Там удалось уничтожить начальника генштаба вооруженных сил Ирана, командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и т.д. В общем ударили по 100 целям на территории Ирана.

Добавим, Иран уже угрожает нанести ответные удары на такую атаку. Там намекают, что удар полетит по объектам США и Израиля.