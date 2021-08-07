Израиль атаковал объекты в Секторе Газа в ответ на действия ХАМАС

Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа. Сделали это в ответ на воздушные шары с зажигательной смесью, запущенные с территории палестинского анклава.

Об ударах по Сектору Газа в сети сообщила израильская армия. Инциденты произошли в ночь на 7 августа.

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Удары Израиля по объектам ХАМАС

В ответ на непрекращающиеся запуски воздушных шаров с зажигательной смесью из Сектора Газа в Израиль мы только что нанесли удар по военному комплексу ХАМАС и месту запуска ракет,

– говорится в сообщении.

В Израиле добавили, что установку террористы разместили в жилом районе. А это показывает, насколько представители ХАМАС подвергают опасности палестинских мирных жителей.

К счастью, сообщений о жертвах или пострадавших в результате нанесенных ударов не было.

В то же время запуск шаров с зажигательной смесью привел к возникновению не менее 4 пожаров на юге Израиля.

Напомним, это не первый раз ХАМАС запускает воздушные шары с прикрепленной к ним зажигательной смесью на территорию Израиля. Похожие инциденты фиксировали в июне и июле 2021 года.

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