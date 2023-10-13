Есть неопровержимые свидетельства, что Иран поддерживает ХАМАС, – посол объяснил цель Тегерана

Иран поддерживает палестинских террористов ХАМАС в войне против Израиля. В Израиле заявляют, что имеют неопровержимые свидетельства поддержки ХАМАС со стороны Ирана.

Об этом в интервью сайту 24 Канала заявил посол Государства Израиль в Украине Михаэль Бродский. Иран отрицает, что является союзником ХАМАС и России, которая ведет войну против Украины.

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Иран поддерживает террористические организации

Бродский заявил, что не стоит серьезно воспринимать слова официального Тегерана, поскольку для Ирана привычно врать о своей причастности к террору.

Посол заявил, что израильская сторона свидетельствует, что Иран, кроме ХАМАС, поддерживает и другие террористические организации, в частности ливанскую группировку Хезболла.

Я не стал бы серьезно воспринимать слова официального Тегерана. Иран врал в прошлом и продолжает лгать сейчас о своей причастности к террору. У нас есть неопровержимые свидетельства о том, что Иран поддерживает террор, в частности поддерживает ХАМАС, поддерживает Хезболлу, поставляет этим организациям оружие, финансирует их,

– сказал Бродский.

По его мнению, "Иран пытается провести террористические акты против израильских и западных объектов за пределами Ближнего Востока".

Причастен ли Иран к нападению ХАМАС на Израиль