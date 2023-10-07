ХАМАС атаковал Израиль, ЦАХАЛ готов к войне: хронология обострения конфликта
Израиль утром 7 октября массированно обстреляли ракетами из Сектора Газа, а также на территорию страны проникли палестинские боевики из ХАМАС. В результате обострения конфликта есть жертвы и пострадавшие среди гражданских.
В то же время в израильских Вооруженных Силах – ЦАХАЛ – отметили, что страна готова к возможной войне с палестинскими боевиками. Что именно случилось в Израиле, и какой ход событий с обострением конфликта читайте в материале 24 Канала.
К теме Израиль массированно атаковали ракетами, звучат сирены: ЦАХАЛ объявил о готовности к войне
Что известно об обострении конфликта Израиля с ХАМАС
11:50, 07 октября
ХАМАС проникает на территорию Израиля на мотициклах и дельтапланах
Палестинские боевики из ХАМАС после массированных ракетных обстрелов решили напрямую проникнуть на территорию Израиля из сектора Газа. На кадрах можно увидеть, что для этого они использовали внедорожники и даже мотоциклы.
ХАМАС пытался проникнуть в Израиль из сектора Газа: смотрите видео
Кроме этого, палестинские боевики придумывали новые способы попасть в Израиль. В частности, некоторые из них даже "штурмовали" страну с воздуха, пытаюсь залететь туда на дельтапланах.
Палестинцы залетали в Израиль на дельтапланах: смотрите видео
В настоящее время неизвестно, удалось ли этим террористам проникнуть на израильскую территорию. В то же время Вооруженные Силы страны ведут активные боевые действия против ХАМАС.
Палестинец летит в Израиль на дельтаплане: смотрите видео
11:48, 07 октября
Нетаньяху обратился к израильским гражданам
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньягу обратился к израильтянам и заявил, что страна в настоящее время находится в состоянии войны.
Граждане Израиля, мы в состоянии войны. Не операции, не перестрелки. Войны. Наш враг заплатит такую цену, которую он никогда не знал,
– заявил Нетаньяху в своем первом комментарии об атаке ХАМАС.
Пока известно, что боевые действия ведутся по меньшей мере в 7 городах Израиля. В Центре и на Юге страны объявили чрезвычайную ситуацию.
11:39, 07 октября
Жители южных регионов Израиля бегут от обстрелов
Израильские СМИ сообщили, что люди массово убегали с приграничных территорий с Сектором Газы. Также в сети появились видео, на которых можно увидеть, как бежит толпа в попытке спастись от террористов. Можно услышать, что где-то на расстоянии доносятся звуки выстрелов.
Люди под обстрелами пытаются скрыться от террористов: смотрите видео
11:25, 07 октября
ХАМАС похищает израильских солдат
Палестинские и израильские СМИ сообщали о похищении людей, а в социальных сетях распространялись видео, на которых видно, как пленных военнослужащих ЦАХАЛа проводят на грузовиках.
Пока эти отчеты не были проверены, и представитель ЦАХАЛ отказался комментировать эти заявления, когда его спросили о них.
Израильские СМИ сообщили, что ХАМАС на данный момент имеет 33 военнопленных, включая гражданских лиц и солдат.
10:46, 07 октября
В мире отреагировали на атаку Израиля
Глава Европейского Совета Шарль Мишель подчеркнул, что ЕС решительно осуждает неизбирательные атаки против Израиля и его народа сегодня утром. Он подчеркнул, что ЕС солидарен с израильским народом в этот ужасный момент.
Отреагировали на обострение конфликта и в США. В частности, посольство США в Израиле заявило, что "внимательно следит" за ситуацией с безопасностью в Израиле после ракетных атак и проникновения боевиков ХАМАС из Газы.
10:45, 07 октября
Израиль начал операцию против ХАМАС
В Вооруженных Силах Израиля заявили, что десятки истребителей военно-воздушных сил сейчас атакуют цели террористической организации ХАМАС в Секторе Газа в нескольких местах.
Кроме того, министр обороны Израиля также принял решение об общем призыве резервистов. Количество призванных резервистов будет зависеть от военных нужд.
10:40, 07 октября
ХАМАС выпустил по Израилю более 2 тысяч ракет
В Армии обороны Израиля заявили, что начали операцию "Железные мечи" в ответ на внезапное нападение ХАМАС. Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари сказал, что с 6:30 утра по Израилю было выпущено более 2 200 ракет.
Хагари заметил, что террористы ХАМАС атаковали с земли, моря и воздуха. По его словам, существует, по крайней мере, семь мест боевых действий между террористами ХАМАС и войсками Израиля.
10:30, 07 октября
Министр обороны Израиля назвал "серьезной ошибкой" нападение ХАМАС
Министр обороны Израиля Йоав Галлант говорит, что террористическая группировка ХАМАС совершила "серьезную ошибку", совершив неожиданный ракетный удар по Израилю и проникнув в города на границе с Сектором Газа.
Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против Государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛ ведут борьбу с врагом на всех участках проникновения, – сказал он.
Министр также заверил, что государство Израиль выиграет эту войну.
10:27, 07 октября
В Израиле уже более 100 раненых
Израильские больницы сообщают, что более 100 израильтян получили ранения в результате ракетных ударов по югу и центральной части Израиля, некоторые из них в критическом состоянии.
Тем временем в полиции сообщили, что одна из ракет, запущенных из Сектора Газа, упала на дорогу вблизи Иерусалима.
10:25, 07 октября
ХАМАС обстреливает гражданские авто
В сети появились кадры, где видно, как боевики ХАМАС обстреливают гражданских в автомобилях. К тому же, Израиль потерял контроль над одной из своих баз на границе с Газой в контрольно-пропускном пункте "Эрез".
ХАМАС обстреливает гражданские автомобили в Израиле: смотрите видео
Также стало известно, что боевики ХАМАС взяли под контроль полицейский участок в Сдероте. Кроме того, еще несколько человек получили ранения при перестрелке.
10:20, 07 октября
В Кусейфе 4 погибших после обстрела
Мэр бедуинского города Кусейфе Абд аль-Азиз Нассара сообщил, что в результате ряда ракетных ударов в городе по меньшей мере четверо погибших и еще несколько раненых.
Тем временем в ЦАХАЛ пообещали ответ ХАМАС за обстрел израильской территории.
10:10, 07 октября
В Израиле объявили "особую ситуацию"
Министр обороны Йоав Галлант объявил чрезвычайную ситуацию в радиусе 80 км от Сектора Газа, сообщает его офис. "Особая ситуация" позволяет командованию тыла военных ограничивать скопления и закрывать районы.
Взрывы также и в столице Израиля Иерусалиме. Там сообщали о работе "Железного купола".
10:00, 07 октября
В результате проникновения террористов в Сдерот есть жертвы
После проникновения боевиков ХАМАС в Сдерот есть первые жертвы среди гражданского населения. Пока нет информации о точном количестве вооруженных террористов, проникших в Сдерот, однако боевые действия в городе продолжаются.
В Сдероте есть первые жертвы после проникновения террористов / Видео Эммануэля Фабиана из соцсети Х
09:40, 07 октября
Военный командующий ХАМАС сделал заявление
Военный командующий одним из крыльев палестинского формирования ХАМАС сделал заявление, в котором призвал израильских арабов взять в руки оружие и арабские страны на границах Израиля присоединиться к нападению.
Кроме того, он объявил о начале операции "Потоп" и сказал, что палестинцы "запустили по Израилю 5 тысяч ракет".
09:15, 07 октября
В результате обстрела в Израиле погибла женщина
В службе скорой помощи Magen David Adom сообщили, что один человек погиб и еще 15 получили ранения в результате ракетных обстрелов Юга и Центра Израиля сегодня утром.
В частности, женщина в возрасте 60 лет погибла в результате прямого попадания ракеты в районе Сдерот. Еще два человека получили тяжелые ранения.
Между тем, в ЦАХАЛ заверили, что они готовы к возможной войне ХАМАС с Израилем.
09:00, 07 октября
В ЦАХАЛ подтвердили проникновение террористов в Израиль
В Вооруженных Силах Израиля отметили, что палестинские боевики действительно проникли на территорию города Сдерот. Там также отметили, что ХАМАС заплатит высокую цену за свое внезапное нападение на страну.
Военные также приказали жителям городов вблизи Сектора Газа оставаться запертыми в своих домах, а остальное население оставаться возле бомбоубежищ.
08:25, 07 октября
Сирены звучали и в Тель-Авиве
Местные жители сообщили, что сигналы воздушной тревоги звучали и в городе Тель-Авив и прилегающих к городу районах. Кроме того, там слышали мощные звуки взрывов.
В сети также рассказали о прямом попадании в здание в Тель-Авиве. В частности, на кадрах можно увидеть густой столб черного дыма в городе.
В Тель-Авиве произошел прилет от ракет ХАМАС / Видео Эмануэля Фабиана из соцсети Х
08:21, 07 октября
Палестинские боевики проникли в город Сдерот
Израильские журналисты сообщили, что несколько десятков боевиков ХАМАС проникли в израильский город Сдерот. В настоящее время там продолжаются боевые столкновения между израильскими военными и палестинскими террористами.
ХАМАС проник в Сдерот / Видео Эмануэля Фабиана из соцсети Х
07:20, 07 октября
В результате обстрела в Израиле есть погибшие и пострадавшие
В израильской службе скорой помощи Magen David Adom отметили, что медики оказывают помощь находящейся в критическом состоянии 70-летней женщине и еще одному мужчине, оказавшемуся на месте прилета палестинской ракеты в районе регионального совета города Седерот.
Кроме того, два человека также получили ранения в городе Ашкелон на Юге Израиля.
07:13, 07 октября
ХАМАС обстрелял Юг Израиля из Сектора Газа
Палестинские боевики из Сектора Газа запустили по Югу Израиля ракеты, в результате чего в нескольких городах раздавались мощные взрывы. После этого министр обороны страны Йоав Галлант поехал в военный штаб в Тель-Авиве, чтобы встретиться с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
ХАМАС проникает на территорию Израиля на мотициклах и дельтапланах
Палестинские боевики из ХАМАС после массированных ракетных обстрелов решили напрямую проникнуть на территорию Израиля из сектора Газа. На кадрах можно увидеть, что для этого они использовали внедорожники и даже мотоциклы.
ХАМАС пытался проникнуть в Израиль из сектора Газа: смотрите видео
Кроме этого, палестинские боевики придумывали новые способы попасть в Израиль. В частности, некоторые из них даже "штурмовали" страну с воздуха, пытаюсь залететь туда на дельтапланах.
Палестинцы залетали в Израиль на дельтапланах: смотрите видео
В настоящее время неизвестно, удалось ли этим террористам проникнуть на израильскую территорию. В то же время Вооруженные Силы страны ведут активные боевые действия против ХАМАС.
Палестинец летит в Израиль на дельтаплане: смотрите видео
Нетаньяху обратился к израильским гражданам
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньягу обратился к израильтянам и заявил, что страна в настоящее время находится в состоянии войны.
Граждане Израиля, мы в состоянии войны. Не операции, не перестрелки. Войны. Наш враг заплатит такую цену, которую он никогда не знал,
– заявил Нетаньяху в своем первом комментарии об атаке ХАМАС.
Пока известно, что боевые действия ведутся по меньшей мере в 7 городах Израиля. В Центре и на Юге страны объявили чрезвычайную ситуацию.
Жители южных регионов Израиля бегут от обстрелов
Израильские СМИ сообщили, что люди массово убегали с приграничных территорий с Сектором Газы. Также в сети появились видео, на которых можно увидеть, как бежит толпа в попытке спастись от террористов. Можно услышать, что где-то на расстоянии доносятся звуки выстрелов.
Люди под обстрелами пытаются скрыться от террористов: смотрите видео
ХАМАС похищает израильских солдат
Палестинские и израильские СМИ сообщали о похищении людей, а в социальных сетях распространялись видео, на которых видно, как пленных военнослужащих ЦАХАЛа проводят на грузовиках.
Пока эти отчеты не были проверены, и представитель ЦАХАЛ отказался комментировать эти заявления, когда его спросили о них.
Израильские СМИ сообщили, что ХАМАС на данный момент имеет 33 военнопленных, включая гражданских лиц и солдат.
В мире отреагировали на атаку Израиля
Глава Европейского Совета Шарль Мишель подчеркнул, что ЕС решительно осуждает неизбирательные атаки против Израиля и его народа сегодня утром. Он подчеркнул, что ЕС солидарен с израильским народом в этот ужасный момент.
Отреагировали на обострение конфликта и в США. В частности, посольство США в Израиле заявило, что "внимательно следит" за ситуацией с безопасностью в Израиле после ракетных атак и проникновения боевиков ХАМАС из Газы.
Израиль начал операцию против ХАМАС
В Вооруженных Силах Израиля заявили, что десятки истребителей военно-воздушных сил сейчас атакуют цели террористической организации ХАМАС в Секторе Газа в нескольких местах.
Кроме того, министр обороны Израиля также принял решение об общем призыве резервистов. Количество призванных резервистов будет зависеть от военных нужд.
ХАМАС выпустил по Израилю более 2 тысяч ракет
В Армии обороны Израиля заявили, что начали операцию "Железные мечи" в ответ на внезапное нападение ХАМАС. Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари сказал, что с 6:30 утра по Израилю было выпущено более 2 200 ракет.
Хагари заметил, что террористы ХАМАС атаковали с земли, моря и воздуха. По его словам, существует, по крайней мере, семь мест боевых действий между террористами ХАМАС и войсками Израиля.
Министр обороны Израиля назвал "серьезной ошибкой" нападение ХАМАС
Министр обороны Израиля Йоав Галлант говорит, что террористическая группировка ХАМАС совершила "серьезную ошибку", совершив неожиданный ракетный удар по Израилю и проникнув в города на границе с Сектором Газа.
Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против Государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛ ведут борьбу с врагом на всех участках проникновения, – сказал он.
Министр также заверил, что государство Израиль выиграет эту войну.
В Израиле уже более 100 раненых
Израильские больницы сообщают, что более 100 израильтян получили ранения в результате ракетных ударов по югу и центральной части Израиля, некоторые из них в критическом состоянии.
Тем временем в полиции сообщили, что одна из ракет, запущенных из Сектора Газа, упала на дорогу вблизи Иерусалима.
ХАМАС обстреливает гражданские авто
В сети появились кадры, где видно, как боевики ХАМАС обстреливают гражданских в автомобилях. К тому же, Израиль потерял контроль над одной из своих баз на границе с Газой в контрольно-пропускном пункте "Эрез".
ХАМАС обстреливает гражданские автомобили в Израиле: смотрите видео
Также стало известно, что боевики ХАМАС взяли под контроль полицейский участок в Сдероте. Кроме того, еще несколько человек получили ранения при перестрелке.
В Кусейфе 4 погибших после обстрела
Мэр бедуинского города Кусейфе Абд аль-Азиз Нассара сообщил, что в результате ряда ракетных ударов в городе по меньшей мере четверо погибших и еще несколько раненых.
Тем временем в ЦАХАЛ пообещали ответ ХАМАС за обстрел израильской территории.
В Израиле объявили "особую ситуацию"
Министр обороны Йоав Галлант объявил чрезвычайную ситуацию в радиусе 80 км от Сектора Газа, сообщает его офис. "Особая ситуация" позволяет командованию тыла военных ограничивать скопления и закрывать районы.
Взрывы также и в столице Израиля Иерусалиме. Там сообщали о работе "Железного купола".
В результате проникновения террористов в Сдерот есть жертвы
После проникновения боевиков ХАМАС в Сдерот есть первые жертвы среди гражданского населения. Пока нет информации о точном количестве вооруженных террористов, проникших в Сдерот, однако боевые действия в городе продолжаются.
В Сдероте есть первые жертвы после проникновения террористов / Видео Эммануэля Фабиана из соцсети Х
Военный командующий ХАМАС сделал заявление
Военный командующий одним из крыльев палестинского формирования ХАМАС сделал заявление, в котором призвал израильских арабов взять в руки оружие и арабские страны на границах Израиля присоединиться к нападению.
Кроме того, он объявил о начале операции "Потоп" и сказал, что палестинцы "запустили по Израилю 5 тысяч ракет".
В результате обстрела в Израиле погибла женщина
В службе скорой помощи Magen David Adom сообщили, что один человек погиб и еще 15 получили ранения в результате ракетных обстрелов Юга и Центра Израиля сегодня утром.
В частности, женщина в возрасте 60 лет погибла в результате прямого попадания ракеты в районе Сдерот. Еще два человека получили тяжелые ранения.
Между тем, в ЦАХАЛ заверили, что они готовы к возможной войне ХАМАС с Израилем.
В ЦАХАЛ подтвердили проникновение террористов в Израиль
В Вооруженных Силах Израиля отметили, что палестинские боевики действительно проникли на территорию города Сдерот. Там также отметили, что ХАМАС заплатит высокую цену за свое внезапное нападение на страну.
Военные также приказали жителям городов вблизи Сектора Газа оставаться запертыми в своих домах, а остальное население оставаться возле бомбоубежищ.
Сирены звучали и в Тель-Авиве
Местные жители сообщили, что сигналы воздушной тревоги звучали и в городе Тель-Авив и прилегающих к городу районах. Кроме того, там слышали мощные звуки взрывов.
В сети также рассказали о прямом попадании в здание в Тель-Авиве. В частности, на кадрах можно увидеть густой столб черного дыма в городе.
В Тель-Авиве произошел прилет от ракет ХАМАС / Видео Эмануэля Фабиана из соцсети Х
Палестинские боевики проникли в город Сдерот
Израильские журналисты сообщили, что несколько десятков боевиков ХАМАС проникли в израильский город Сдерот. В настоящее время там продолжаются боевые столкновения между израильскими военными и палестинскими террористами.
ХАМАС проник в Сдерот / Видео Эмануэля Фабиана из соцсети Х
В результате обстрела в Израиле есть погибшие и пострадавшие
В израильской службе скорой помощи Magen David Adom отметили, что медики оказывают помощь находящейся в критическом состоянии 70-летней женщине и еще одному мужчине, оказавшемуся на месте прилета палестинской ракеты в районе регионального совета города Седерот.
Кроме того, два человека также получили ранения в городе Ашкелон на Юге Израиля.
ХАМАС обстрелял Юг Израиля из Сектора Газа
Палестинские боевики из Сектора Газа запустили по Югу Израиля ракеты, в результате чего в нескольких городах раздавались мощные взрывы. После этого министр обороны страны Йоав Галлант поехал в военный штаб в Тель-Авиве, чтобы встретиться с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.