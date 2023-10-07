ХАМАС атаковал Израиль, ЦАХАЛ готов к войне: хронология обострения конфликта

11:50, 07 октября

Палестинские боевики из ХАМАС после массированных ракетных обстрелов решили напрямую проникнуть на территорию Израиля из сектора Газа. На кадрах можно увидеть, что для этого они использовали внедорожники и даже мотоциклы.

ХАМАС пытался проникнуть в Израиль из сектора Газа: смотрите видео

Кроме этого, палестинские боевики придумывали новые способы попасть в Израиль. В частности, некоторые из них даже "штурмовали" страну с воздуха, пытаюсь залететь туда на дельтапланах.

Палестинцы залетали в Израиль на дельтапланах: смотрите видео

В настоящее время неизвестно, удалось ли этим террористам проникнуть на израильскую территорию. В то же время Вооруженные Силы страны ведут активные боевые действия против ХАМАС.

Палестинец летит в Израиль на дельтаплане: смотрите видео