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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Известно, какими новыми видами спорта пополнятся Зимние Олимпийские Игры 2022

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Олимпиада-2022 состоится в Пекине
Олимпиада-2022 состоится в Пекине / Фото из открытых источников

Международный Олимпийский комитет добавил в программу Зимней Олимпиады-2022 шесть новых видов спорта.

Зимние Олимпийские Игры 2022 пройдут в Пекине.

Как информирует пресс-служба МОК, в программу следующей "белой" Олимпиады уже включены 6 новых дисциплин.

Речь идет о:

женских одиночных соревнованиях по бобслею;

мужских и женских соревнованиях по фристайлу в дисциплине "биг-эйр";

смешанной эстафете в шорт-треке;

смешанных командных соревнованиях по фристайлу по прыжкам на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе.

Добавление этих видов в программу Пекина-2022 отражает наши длительные усилия, направленные на то, чтобы сделать Олимпийские игры более молодежными и гендерно сбалансированными,
– заявил спортивный директор МОК Кит Макконнел.

Накануне стало известно, что из борьбы за проведение Зимних Олимпийских Игр 2026 выбыла Австрия.

via GIPHY

 

Теги: Китай Новости спорта
Источник: 24 Канал
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