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Известно какой матч чемпионата Испании планируют провести в США

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Матч "Жирона" - "Барселона" могут сыграть в США
Матч "Жирона" - "Барселона" могут сыграть в США

Испанская Ла Лига договорилась, что несколько матчей чемпионата страны пройдет в США. Одним из первых матчей может стать игра "Барселоны"

По данным Cadena SER, первым матчем в США может стать игра "Жироны" против "Барселоны". Сам матч должен состояться в 21 туре Ла Лиги, который приходится на 27 января (базовая дата). Однако место проведения и время поединка пока не озвучены. Хотя президент Ла Лиги Хавьер Тебас уже сделал соответствующее предложение "Жироне".

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Но этот матч может и не состояться в США. Все будет зависеть от того, как команды выступят в Кубке Испании. Ведь матч 27 января приходиться между четвертьфинальными матчами. И вряд ли команды захотят играть в США в настоящее время.

При этом отмечается, что если не удастся договориться за матч "Жироны" против "Барселоны", то "запасным" вариантом является игра "Бетиса" против той же "Барселоны", которая запланирована на 17 марта.

Но на пути проведения матчей в США может стать бойкот футболистов, а также некоторых клубов. Ведь Ла Лига заключила соглашение с американской компанией Relevent без обсуждений с футболистами.

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Стоит добавить, что "Жирона" размещена неподалеку "Барселоны" (около сотни километров), и Ryanair летает именно в аэропорт Жироны, а не Барселону.

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Теги: Новости спорта Новости США Футбол
Источник: 24 Канал
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