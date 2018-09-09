Известно, в какой форме сыграет сборная Украины против Словакии

Сегодня, 9 сентября, сборная Украины во Львове проведет свой второй поединок в Лиге наций. Ее соперником будет команда Словакии. Встреча, которая состоится на стадионе "Арена Львов", начнется в 16.00 и пройдет без зрителей.

На матч против Словакии наша команда выйдет в желтом комплекте формы. В такой экипировке сборная Украины выиграла стартовый поединок Лиги наций в Чехии. Словаки выйдут на игру в бело-синей экипировке.

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Форма сборных Украины и Словакии на матч во Львове 9 сентября 2018 (фото: ФФУ)



Напомним, матч Украина – Германия состоится во Львове в воскресенье, 9 сентября. Начало матча в 16:00. Однако зрители на "Арену Львов" не смогут попасть из-за санкций со стороны УЕФА относительно сборной Украины. Перед стадионом будет размещена фан-зона, где болельщики смогут поддержать свою команду.

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