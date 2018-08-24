Известно в какую сумму обойдется ремонт трассы Киев – Одесса

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный трест", которое входит в холдинг "Белавтодор" (Беларусь) выиграло тендер службы автомобильных дорог в Киевской области на ремонт участка автодороги государственного значения М-05 "Киев – Одесса", предложив ремонт дороги за 695 миллионов гривен.

Об этом говорится на портале государственных закупок ProZorro.

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Компания СМТ №8 выиграла торги, предложив самую низкую цену в 694,999 миллиона гривен.

Предметом закупки являются услуги по текущему среднему ремонту автомобильной дороги М-05 "Киев – Одесса". Торги состоялись 22 августа, ожидаемая стоимость в торгах составила 840,189 миллионов гривен.

В участии в торгах было отказано компании "Дорожное строительство "Альтком" (Мариуполь, Донецкая область), а также компании ООО "Ростдорстрой" (Одесса).

В торгах также участвовали ООО "Автомагистраль-Юг" (Одесса, предложило цену в 695 миллионов гривен), Техно-Строй-Центр (Тернополь, предложило цену в 777,075 миллионов гривен), а также ООО "ПБС" (Тернополь, предложило цену в 777,175 миллионов гривен).

"Белавтодор" был создан в июле 2013 года. Он объединяет предприятия дорожно-строительной отрасли и управляется Государственным комитетом имущества Беларуси.