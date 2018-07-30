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Известные супермодели снялись для юбилейной обложки Love Magazine: фото

51 Читати новину українською
Звезды в Love Magazine
Звезды в Love Magazine / фото из соцсетей

Звезды Наоми Кэмпбелл, Адво Абоа, Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и Ариэль Николсон, а также актриса Ума Турман стали звездами юбилейного выпуска журнала Love. В этом году изданию исполняется 10 лет.

Как известно, модный глянец Love Magazine выходит дважды в год и в честь 20-го выпуска издания были приглашены сняться несколько известных звезд. К ним относятся известные модели настоящего, а также звезды подиумов 90-х и культовая актриса.

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Автором изысканной фотоистории для Умы Турман стал Виллы Вандерперре, который снимает для Calvin Klein, Prada и Raf Simons. Пять различных обложек со знаменитостями можно будет увидеть уже 6 августа на прилавках магазинов.


Ума Турман для Love Magazine


Ариэль Николсон для Love Magazine


Кендалл Дженнер для Love Magazine


Джиджи Хадид для Love Magazine


Адво Абоа и Наоми Кэмпбелл для Love Magazine

Теги: LifeStyle Голливуд Наоми Кэмпбелл Джиджи Хадид Ума Турман Кендалл Дженнер Мода
Источник: 24 Канал
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