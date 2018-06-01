Известные украинцы записали трогательное видео ко Дню защиты детей

1 июня по случаю Международного дня защиты детей известные украинские музыканты, певцы, телеведущие и культурные деятели прочитали чувственное стихотворение Лины Костенко "Мой первый стих написанный в окопе".

"Мне в прятки бы играть ещё и в классы,



из книг взлетая в сказок круговерть.



А я стихи писала про фугасы –



в лицо уже увидевшая смерть".

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Главный месседж этой инициативы – это стремление к восстановлению мира на нашей земле. По словам куратора и идеолога проекта "Дети необъявленной войны" Анюты Славской, стихотворение было выбрано не просто так.

"Это тот первый стих, который маленькая девочка Лина из города над Днепром написала "чуть ли не осколком" на стене окопа, – говорит Славского. – Он о потерянном детстве. Этой инициативой мы в первую очередь хотим поддержать детей, нуждающихся в особом ежедневном внимании к себе – маленьких переселенцев, сирот, детей воинов, детей-инвалидов. Тысячи маленьких украинцев, которые нуждаются в нашей заботе. Каждый ребенок имеет полное право быть защищенным, развиваться и учиться, жить в мире и счастье. Очень хочется, чтобы дети видели меньше ужасных новостей и играли в свои любимые игры с яркой улыбкой."



К проекту присоединились народные артистки Украины Нина Матвиенко, Маричка Бурмака, Наталья Бучинская, заслуженная артистка Наталка Карпа, музыкант и композитор Диля, группа "Авиатор", телеведущая Татьяна Гончарова, актер Виктор Андриенко, певицы Аня Добрыднева, Мила Нитич, культурный деятель Влада Литовченко.

Смотрите видео "Мой первый стих написанный в окопе":

Напомним, что проект "Дети необъявленной войны" создан для поддержки детей, пострадавших от военных действий на востоке Украины.