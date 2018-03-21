Известный фотограф показал колоритность Кубы: невероятные фотографии

Знаменитый бразильский фотограф Александр Менегини во время поездки на Кубу сделал серию увлекательных фотографий о жизни местных жителей. Фото художник опубликовал на своей странице в сети.

Как известно, Александр Менегини тесно сотрудничает с популярными изданиями, в частности, Associated Press и Reuters. Художник уже сделал серию фотографий в Антарктиде, Афганистане, Франции, Гаити, Пакистане и Мексике. Однако главное место в альбомах фотографа занимает Куба, куда автор часто путешествует.

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Во время своих поездок Александр Менегини обращает внимание на обычные будничные вещи местного населения. Колоритные фото уже покорили весь мир, а фотографии выставлялись в известных галереях Лондона и на престижной Международной премии фотографов, где художник занял 3 место.

На снимках люди занимаются будничными делами, танцуют или просто развлекаются. Автор фотосессии даже сумел заснять самое страшное увлечение кубинцев – бои петухов. Ни один из снимков не был запланирован, что придало фотографиям еще большей колоритности.