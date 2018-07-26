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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Известный мировой промоутер хочет подписать контракт с Усиком

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Британский специалист по Matchroom Boxing Эдди Хирн попытается подписать контракт с абсолютным чемпионом в крузервейте Александром Усиком.

Такое желание выразил сам промоутер в интервью IFL TV.

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Кроме того Эдди Хирн начал переговоры с командой Усика относительно потенциального поединка украинца с англичанином Тони Белью.

Поэтому специалист надеется, что украинский боксер подпишет договор с его компанией, ведь Усик в будущем планирует встретиться на ринге с обладателем титулов WBA Super, IBF, WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, который является клиентом британца.

Напомним, в ночь на 22 июля в Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. По единогласному решению судей победу одержал Усик.

Теги: Бокс Александр Усик Новости спорта
Источник: 24 канал
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