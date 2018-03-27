Известный российский актер Ярмольник попал в базу "Миротворца"

Российский актер Леонид Ярмольник попал в базу данных волонтерского проекта "Миротворец" в разделе "Чистилище".

Об этом сообщает организация на своей странице в Facebook.

Российского актера внесли в базу сайта "Миротворец" за открытое оправдание российской агрессии по отношению к Украине и антиукраинскую пропаганду.

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Добавим, с 1 июня 2017 года Леонид Ярмольник также не имеет права находиться на территории Украины – Служба безопасности Украины запретила ему и еще нескольким культурным деятелям Российской Федерации въезд.

В компанию с Ярмольником тогда попали еще Надежда Бабкина, Никита Михалков и Станислав Говорухин.

К слову, российский артист Константин Райкин попал в базу данных волонтерского проекта "Миротворец" в разделе "Чистилище".

Кто такой Леонид Ярмольник? Это советский и российский актер театра и кино, продюсер, теле - и радиоведущий. В марте 2014-го он поддержал ввод российских войск в Крым и его аннексию Россией, назвав Крым "исконно русской землей".



И несмотря на это он вместе с Аллой Пугачевой и другими российскими деятелями подписал в том же году обращение в защиту Андрея Макаревича, который за свою позицию подвергался в России преследованиям.