19:49
25 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 16°C
  • суббота
    22°C 15°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
  • понедельник
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ ВЕРХОВНАЯ РАДА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Рогозин снова на ракете. День
Вєсті Кремля
22:20, 24 мая
Вести.UA. Альтер эго Тимошенко. Клещи в политике
Вєсті.UA
21:39, 24 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ ВЕРХОВНАЯ РАДА

Известный российский певец Сергей Шнуров заявил о разводе

115 Читати новину українською
Сергей Шнуров заявил о разводе
Сергей Шнуров заявил о разводе / shnurovs

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров объявил, что разводится со своей третьей женой Еленой Мозговой (Матильдой) после почти восьми лет брака.

Об этом певец решил известить своих поклонников на своей странице в Instagram. 45-летний артист отметил, что просит СМИ не нарушать их личное пространство.

Читайте также: В Госдуме сидят реальные панки, – Шнуров о политиках в России

"С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг другу, предупреждая возможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение расстаться", – говорится в сообщении Сергея Шнурова.

 

Стоит добавить, что Сергей Шнуров был трижды женат. Первой женой певца была Мария Исмагилова, в браке с которой родилась дочь Серафима. Во втором браке со Светланой Костицын родился сын Аполлон.

В 2010 году Сергей Шнуров женился на Елене Мозговой (Матильдой), из-за которой покинул свою прежнюю жену. Также в течение нескольких лет Шнуров имел отношения с актрисой Оксаной Акиньшиной, которой на момент начала отношений было всего 15 лет.

Теги: LifeStyle Новости России Музыка Звездные разводы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?
сегодня, 17:06 Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?
Богдан Яременко 1057
Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї
сегодня, 15:02 Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї
Олексій Чибісов 974
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
сегодня, 14:22 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 380
Меркель на выход, Макрон на вход: почему европейские лидеры зачастили к Путину?
сегодня, 12:07 Меркель на выход, Макрон на вход: почему европейские лидеры зачастили к Путину?
Наталія Лебідь 1140
Чому Служба безпеки України перетворилася на
сегодня, 11:00 Чому Служба безпеки України перетворилася на "ланцюгового пса" Президента
Олександра Дрік 373
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук