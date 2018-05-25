Известный российский певец Сергей Шнуров заявил о разводе

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров объявил, что разводится со своей третьей женой Еленой Мозговой (Матильдой) после почти восьми лет брака.

Об этом певец решил известить своих поклонников на своей странице в Instagram. 45-летний артист отметил, что просит СМИ не нарушать их личное пространство.

Читайте также: В Госдуме сидят реальные панки, – Шнуров о политиках в России

"С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг другу, предупреждая возможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение расстаться", – говорится в сообщении Сергея Шнурова.

Допис, поширений Shnurov Sergey (@shnurovs) 25 Тра 2018 р. о 6:38 PDT

Стоит добавить, что Сергей Шнуров был трижды женат. Первой женой певца была Мария Исмагилова, в браке с которой родилась дочь Серафима. Во втором браке со Светланой Костицын родился сын Аполлон.

В 2010 году Сергей Шнуров женился на Елене Мозговой (Матильдой), из-за которой покинул свою прежнюю жену. Также в течение нескольких лет Шнуров имел отношения с актрисой Оксаной Акиньшиной, которой на момент начала отношений было всего 15 лет.